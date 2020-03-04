Российскую команду велогонщиков из 20 спортсменов не выпускают из отеля в Объединенных Арабских Эмиратах из-за коронавируса. По данным местных властей, заражены двое россиян.

– Вечером 3 марта Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ распространило сообщение о выявлении коронавируса у двух россиян, – сообщает Посольство России в ОАЭ. – По имеющейся информации, эти граждане – члены российской велокоманды, принимавшей участие в велогонке «Тур ОАЭ 2020».

Отменены последние два этапа велогонки. Причиной стало то, что пробы на коронавирус, взятые у двух велосипедистов из Италии, дали положительный результат. Обследование всех участников якобы выявило еще четыре случая заражения, в том числе два – в российской команде. По неподтвержденным данным, вирус нашли у велогонщика из Воронежа и веломеханика родом из Минска.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/764479" frameborder="0"></iframe> Из-за коронавируса в ОАЭ застряла команда велогонщиков, среди которых есть два спортсмена из Ленобласти.Видео: «Газпром-РусВело»

– Росграждане госпитализированы, им оказывают медицинскую помощь, – добавляют в посольстве. – Мы в постоянном контакте с компетентными органами ОАЭ, внимательно отслеживает развитие ситуации и поддерживает связь с другими членами команды, находящимися под карантином в одном из отелей Абу-Даби.

Велокоманда «Газпром-РусВело» сообщает, что их уже «шестой день удерживают в отеле».

– Сотрудники и члены команды дважды прошли медицинские тестирования на наличие коронавируса. Результаты тестов – отрицательные, – подчеркивают в команде. – Несмотря на это, местные власти продолжают удерживать нас без объяснения причин. Мы остаемся изолированными на четвертом этаже отеля вместе с двумя командами из Франции.

В команде уверяют, что их проверяли дважды, и никакого вируса не выявили. Фото: «Газпром-РусВело»

Как отмечают в «РусВело», в гонке было задействовано больше 500 спортсменов и организаторов, которые контактировали в течение пяти дней. Но по какой-то причине в первые дни изоляции из отеля якобы «освободили 16 команд-участниц».

– Медицинские сотрудники и представители власти не предоставили нам никаких официальных документов, – добавляют спортсмены.

В команде есть два жителя Ленобласти – 24-летний Дмитрий Страхов из Выборга и 29-летний Сергей Чернецкий из Сертолова. Оба – выпускники петербургского НГУ имени Лесгафта.

Руководство команды просит Международный союз велосипедистов, министерства иностранных дел России и других стран, граждан которых удерживают в отеле, принять меры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/764479" frameborder="0"></iframe> Из-за коронавируса в ОАЭ застряла команда велогонщиков, среди которых есть два спортсмена из Ленобласти.Видео: «Газпром-РусВело»

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