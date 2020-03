Американская группа OneRepublic даст концерт в Петербурге

OneRepublic — американская поп-рок-группа, которую поклонники во всем мире полюбили за проникновенную лирику и чувственную музыку. Известность коллективу принес сингл Apologize, ставший в США трижды платиновым. Началась история OneRepublic в 2002 году в Колорадо-Спрингс. Спустя пять лет они выпустили свой дебютный альбом Dreaming Out Loud, который моментально получил статус золотого. Второй альбом группы под названием Waking Up 2009 года включал хитовые синглы All the Right Moves, Secrets и Good Life. В 2013 году группа выпустила альбом Native, ставший платиновым, который включал в себя хит № 1 Counting Stars. В 2016 году OneRepublic выпустили Oh My My, свой четвертый полноформатный альбом. Весной 2018 года группа выпустила Start Again ft. Logic — песню, которая стала саундтреком к драмам телеканала Netflix 13 Reasons и Connection.

- Главное отличие от других групп заключается в том, что мы всегда меняемся инструментами, — отмечает участник коллектива группы Брент Катцл. - Я могу играть на клавишах, Райан на басу, или я на виолончели, Райан на пианино, а Дрю на басу. Иногда мы забываем, кто на чем играет во время исполнения песни.

Для OneRepublic в этой свободе и есть настоящая музыка.Насладиться живым выступлением группы в России можно будет уже этой осенью. Коллектив выступит в России. Концерт в Петербурге пройдет 19 ноября.

КОНКРЕТНО

СК «Юбилейный» , проспект Добролюбова, 18.

19 ноября, 20.00.