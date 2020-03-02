2020-03-04T12:15:52+03:00
Досуг

Американская группа OneRepublic даст концерт в Петербурге

Музыканты выступят в СК "Юбилейный" в ноябре 2020
Маргарита РЕПИНА
Поделиться:
OneRepublic посетят Россию в рамках масштабного европейского тура. Фото: организаторы.OneRepublic посетят Россию в рамках масштабного европейского тура. Фото: организаторы.
Изменить размер текста:

OneRepublic — американская поп-рок-группа, которую поклонники во всем мире полюбили за проникновенную лирику и чувственную музыку. Известность коллективу принес сингл Apologize, ставший в США трижды платиновым. Началась история OneRepublic в 2002 году в Колорадо-Спрингс. Спустя пять лет они выпустили свой дебютный альбом Dreaming Out Loud, который моментально получил статус золотого. Второй альбом группы под названием Waking Up 2009 года включал хитовые синглы All the Right Moves, Secrets и Good Life. В 2013 году группа выпустила альбом Native, ставший платиновым, который включал в себя хит № 1 Counting Stars. В 2016 году OneRepublic выпустили Oh My My, свой четвертый полноформатный альбом. Весной 2018 года группа выпустила Start Again ft. Logic — песню, которая стала саундтреком к драмам телеканала Netflix 13 Reasons и Connection.

- Главное отличие от других групп заключается в том, что мы всегда меняемся инструментами, — отмечает участник коллектива группы Брент Катцл. - Я могу играть на клавишах, Райан на басу, или я на виолончели, Райан на пианино, а Дрю на басу. Иногда мы забываем, кто на чем играет во время исполнения песни.

Для OneRepublic в этой свободе и есть настоящая музыка.Насладиться живым выступлением группы в России можно будет уже этой осенью. Коллектив выступит в России. Концерт в Петербурге пройдет 19 ноября.

КОНКРЕТНО

СК «Юбилейный» , проспект Добролюбова, 18.

19 ноября, 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Куда сходить в Санкт-Петербурге на 23 февраля 2020 года: послушать Митяева и группу Nazareth, увидеть Sexy lady show
Лучшие вечеринки, спектакли, концерты и шоу-программы на День защитника отечества в Санкт-Петербурге 23 февраля 2020 года ищите в нашем обзоре. Мы подскажем, куда сходить!
Новости 24
В Петербурге будут развивать общественные пространства
В старейшем детском саду, работавшем в годы блокады, проведут капитальный ремонт
Водители петербургской фирмы наездили штрафов на 1,6 миллиона рублей
Мощи святого Иоанна Крестителя прибудут в Петербург
Петербургский «мажор» гонял по встречке на КАД
Голодный волк пришел к людям в Ленинградской области
ЗакС утвердил Олега Эргашева новым вице-губернатором Петербурга
Пенсионера насмерть сбил поезд в Петербурге
Стало известно, какой район Петербурга утонет последним при наводнении
Два человека сгорели заживо в частном доме в Тосненском районе Ленобласти
Права служебных собак просят защитить на законодательном уровне
14-летняя школьница сняла и отдала гадалке украшения на 80 тысяч рублей
ЗакС Петербурга поддержал поправки в закон о митингах
Школьники избили и ограбили сантехника на юге Петербурга
Еще почти 150 килограммов санкционных сыра и масла сожгли в печке
Сеть нелегальных казино накрыли в Петербурге
Мужчина расстрелял соседского кота Сеню из травмата в садоводстве под Петербургом
Пьяная петербурженка грозила взорвать магазин, жалуясь на некачественную водку