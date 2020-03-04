2020-03-04T13:27:13+03:00
Общество

Сбежавшую от карантина в Индии тренера духовного роста проверили на коронавирус в Пулково

После обследования женщину отпустили домой
Роман ЛЯЛИН
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Подозрения на коронавирус не подтвердились Фото: скрин личной страницы героя публикацииПодозрения на коронавирус не подтвердились Фото: скрин личной страницы героя публикации
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35-летняя петербурженка Кристина Сальникова вернулась из Индии в Петербург после того, как местные врачи предложили ей лечь в госпиталь на карантин на три недели. У тренера личностного роста четыре дня держалась температура 40 градусов, был кашель. Когда Сальникова начала задыхаться, она сама обратилась в госпиталь. Но перспектива провести 21 день на больничной койке ей пришлась не по душе. И Кристина решила вернуться в Петербург.

- У меня присутствовал ряд симптомов: температура 40, кашель и нехватка воздуха - это все признаки вируса, - сообщила петербурженка. - Я не паникую, потому что знаю, что это не он. Но всех, у кого есть признаки, отправляют в госпиталь на три недели. Ты не можешь выбирать. В течение дня мне несколько раз звонили медики. Я поняла, что ехать я никуда, естественно, не хочу. Поэтому я поменяла билеты и лечу домой.

Девушка записала видео из аэропорта Индии, в котором рассказала о возвращении в Петербург Фото: instagram.com/kristina_salnicova/

Девушка записала видео из аэропорта Индии, в котором рассказала о возвращении в Петербург Фото: instagram.com/kristina_salnicova/

В Петербурге, как оказалось, Сальникову уже ждали врачи. Медики ее сразу же обследовали, чтобы исключить любое подозрение на опасную болезнь.

Такое предписание получила Кристина из-за подозрения на коронавирус Фото: instagram.com/kristina_salnicova/

Такое предписание получила Кристина из-за подозрения на коронавирус Фото: instagram.com/kristina_salnicova/

- Сотрудники Роспотребнадзора приняли необходимые меры, - сообщили "КП-Петербург" в пресс-службе Пулково. - Санитарные врачи провели проверку с помощью термометрии, анкетирования пассажирки. И по результатам подозрение не подтвердилось. Женщина была отправлена домой под наблюдение участкового врача.

В госпитале девушка оставаться не захотела Фото: instagram.com/kristina_salnicova/

В госпитале девушка оставаться не захотела Фото: instagram.com/kristina_salnicova/

Сама Кристина не комментируют проверку в аэропорту.

Туристка из Петербурга срочно покинула Индию, где ее хотели поместить на карантин по коронавирусу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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