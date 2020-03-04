«У меня подозрения на коронавирус и я лечу к вам»: Тренер духовного роста сбежала в Петербург из-под карантина в Индии
35-летняя петербурженка Кристина Сальникова путешествовала по Индии, когда почувствовала, что серьезно заболела. У женщины, которая занимается тренингами духовного роста и называет себя соавтором программ по развитию, во время отдыха в Дели поднялась температура до 40 градусов. Жар держался 5 дней, в итоге Сальникова обратилась в больницу. Врачи посоветовали пациентке лечь в госпиталь на карантин, но такой сценарий Кристине не понравился.
- Изначально я должна была вылетать в Россию 6 марта, - записала видео с объяснения Кристина. - Потом должна была лететь позже из-за болезни. Но сегодня, после того, как я была утром в госпитале, было принято решение, что я возвращаюсь сегодня. Я быстро поменяли билеты. Я не любитель раздувать истории, особенно, если это касается вируса. Но вам будет полезна информация, если вы едете в Азию. Я оказалась в госпитале, потому что не могла дышать. Приступ был похож на паническую атаку. Возможно, это не она, просто мне не хватало воздуха.
Девушка записала видео из аэропорта Индии, в котором рассказала о возвращении в Петербург Фото: instagram.com/kristina_salnicova/
В госпитале Кристине выписали бумагу, что ее нужно проверить на коронавирус. Тогда девушка и решила возвращаться домой.
- У меня присутствовал ряд симптомов: температура 40, кашель и нехватка воздуха - это все признаки вируса, - делится петербурженка. - Я не паникую, потому что знаю, что это не он. Но всех, у кого есть признаки, отправляют в госпиталь на три недели. Ты не можешь выбирать. В течение дня мне несколько раз звонили медики. Я поняла, что ехать я никуда, естественно, не хочу. Поэтому я поменяла билеты и лечу домой. Ждите. Виза у меня на 5 лет, поэтому я вернусь в лучшие времена. Сейчас я в аэропорту, лечу в Москву, потом в Петербург.
Такое предписание получила Кристина из-за подозрения на коронавирус Фото: instagram.com/kristina_salnicova/
Правда, в России Кристину тоже, скорее всего, ждет карантин. Если ее не снимут в аэропорту Москвы, то в Петербурге блогершу могут отправить в Боткинскую больницу. Побег из нее чреват судом. Ранее через это прошла петербурженка Алла Ильина, которую вернули в больницу принудительно.
В госпитале девушка оставаться не захотела Фото: instagram.com/kristina_salnicova/
В Пулково Кристину встречали врачи Роспотребнадзора.
Туристка из Петербурга срочно покинула Индию, где ее хотели поместить на карантин по коронавирусу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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