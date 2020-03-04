СПбГУПТД рассказал об исследования в области наноструктурных, волокнистых и композиционных материалов

Больше полувека назад, в 1958 году, в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна (в то время - Ленинградском текстильном институте им. Кирова, - прим.ред.) была создана уникальная научная проблемная лаборатория по синтезу и исследованию новых волокнообразующих полимеров. Ее сотрудники сформировали новые научные направления по разработке и исследованию свойств биологически активных, ионо- и электрообменных, сверхпрочных, термо- и жаростойких волокон. Достижения петербургских ученых отметили представители мирового сообщества, а кафедра, на базе которой функционировала лаборатория, получила название «Кафедра наноструктурных, волокнистых и композиционных материалов им. А.И. Меоса». Она стала став первой кафедрой в России, в названии которой появилась приставка нано-.

За годы работы сотрудники СПбГУПТД создали множество выдающихся разработок. В их числе саморассасывающиеся полимерные нити для полостных операций. На сегодняшний день производством данного материала занимается передовое предприятие «Линтекс», основоположниками которой стали научные сотрудники кафедры наноструктурных, волокнистых и композиционных материалов им. А.И. Меоса. Компания производит шовные рассасывающиеся и нерассасывающиеся хирургические медицинские нити, раневые покрытия, которые помогают ранам заживать после операций, противоспаечные средства, рассасывающиеся гели, эндопротезирование для общей хирургии, гинекологии и урологии.

Кроме того, кафедра внедрила разработку углерод-углеродных композитов для термозащиты на предприятие ОАО «СветлогорскХимволокно» в рамках гранта с Союзным государством Республики Беларусь. Размер гранта составил 150 млн. рублей, итогом научно-исследовательской работы стала организация производства на площадях ОАО «СветлогорскХимволокно» с внедренными в процесс разработками Университета промышленных технологий и дизайна.

Фото предоставлено СПбГУПТД.

УНИКАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ

Еще одно весомое достижение - изобретение способа очистки и обеззараживания воды с использованием оптоволоконной ткани, покрытой фотокатализатором. Ученым СПбГУПТД удалось разработать эффективный, компактный, а главное не затратный способ очистки воды, который может быть использован в странах третьего мира, где проблема очистки воды стоит наиболее остро. А разработка технологии получения бумаг технического назначения из термостойких и огнестойких негорючих полимерных волокон внедряется в отечественную авиапромышленность для создания конструкционных композиционных материалов.

Углеродные нанотрубки. Фото предоставлено СПбГУПТД.

- Также кафедрой ведется работа в экологическом направлении. Ученые трудятся над способом переработки палой листвы в композитные материалы, ведь ежегодно в каждом городе нашей страны образуются сотни тонн палой листы, которая может быть использована для получения горючих топливных брикетов, - рассказывают в СПбГУПТД. - Успешно решаются такие научно-технические задачи, как разработка термозащитных композиционных материалов, способных работать при температурах от 3000оС до минус 80оС, предназначенных для защиты оборудования при экстремальных температурах и работы в регионах Заполярья.

На сегодняшний день одной из самых перспективных разработок кафедры является углерод-углеродные композиционные материалы для водородной энергетики. Научные сотрудники кафедры были первыми в России, кто разработал и освоил выпуск газодиффузионных подложек топливных элементов, используемых в устройствах данной отрасли. Такие источники тока являются не только эффективными, но и экологически чистыми. На кафедре также были разработаны модифицированные полимерные волокна с повышенным кислородным индексом, то есть с пониженной горючестью, люминесцентные (пленочные) композиционные материалы, которые используются в дизайне интерьера, одежды и даже в медицине, медицинские материалы, содержащие в своей структуре наночастицы серебра, обладающие бактерицидными свойствами. Все разработки внедрены в крупные предприятия отечественной промышленности и успешно там используются.