2020-03-05T11:09:22+03:00
Досуг

Итальянское шоу Togni на Фонтанке: Слоны, кенгуру, тигры, зебры и бизон

Классический европейский цирк в новом исполнении можно увидеть в центре Петербурга
Алина КИЗЬЯКОВА
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Дарья Костюк.Дарья Костюк.Фото: Олег ЗОЛОТО
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С 22 февраля в Цирке на Фонтанке началось представление новой программы «Итальянский цирк Togni». Режиссер и сценарист шоу – потомственная цирковая артистка и дрессировщица Дарья Костюк, единственная в мире укротительница гепардов. «Комсомолка» пообщалась с Дарьей и узнала, что стоит ждать от спектакля, как гуманно дрессируют животных и почему клоун будет говорить на итальянском языке.

БЕСЕДКА с дрессировщицей Дарьей Костюк

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- Дарья, нам обещают блокбастер и грандиозное шоу. Расскажите, что зрители смогут увидеть на арене цирка?

- В цирке много безграничных возможностей. На арене можно показывать спектакли и шоу абсолютно разных форматов. «Итальянский цирк Togni» - это дивертисментный, классический цирк. Совсем недавно у нас шел новогодний спектакль «13 месяцев», он был тематический. Пора поменять формат, чтобы показать зрителю что-то другое. Все новое – хорошо забытое старое, поэтому мы обратились к классическому цирковому формату, который даже позабыт. Это дивертисмент, когда номера чередуются репризами, выходами клоунов, когда есть шикарный кордебалет. Открою секрет: в этой программе участвовует оркестр!

- В программе заявлено огромное количество цирковых животных. Кого можно будет увидеть в спектакле?

- Итальянский цирк Togni был адаптирован под российскую публику, потому что европейский цирк другой. Отечественному зрителю, особенно ребенку, не всегда все понятно и легко, даже в юморе. В этой программе много дрессированных животных. Сейчас общество неоднозначно относится к цирку с животными. В цирке Togni используется европейский подход гуманной дрессуры. Благодаря достойному содержанию, животные становятся очень ласковыми. У них нет клеток, они живут в огромных вольерах. Даже у двух наших слоников есть свободное пространство, где они чувствуют себя комфортно. Тигры ластятся и урчат, как домашние кошки.

- Династии Тоньи уже 150 лет, пять цирковых поколений артистов выступают на арене. Одноименный цирк в Милане еще в 19 веке король Италии провозгласил Национальным цирком страны. 10 ноября 2017 год правительство Италии приняло запрет на цирк с животными. Как теперь семья Тоньи будет жить в стране?

- Я думаю, это обратимый процесс, потому что цирк с животными во многих странах запрещают, а потом восстанавливают. В России с 1 января тоже вступил в силу закон об ответственном отношении к животным. Я была в составе рабочей группы при Министерстве культуры. Мы занимались пунктами о содержании и использовании, хоть мне не нравится это слово, животных в цирке. Мы много работали с общественностью и выяснили, что цирк с животными все-таки нужен. Мы показываем, что такое добро, учим хорошему отношению к животному. Цирк – один из немногих настоящих видов искусства, где нельзя «спеть под фонограмму», есть только один шанс на исполнение.

- Есть аргумент, который обычно приводят противники цирков с животными. В цирке людей никто не заставляет делать что-то помимо своей воли, а животного нужно «подавить», чтобы, например, заставить тигра прыгнуть в горящий обруч. Он ради развлечения и удовольствия этого не сделает.

- Это глупое суждение. Невозможно спорить с природой. Любое животное априори сильнее человека, и рано или поздно наступит та точка невозврата, когда животное может озвереть и убить человека. Подавлять просто нельзя, это неправильный метод. Те, кто подавляет, и попадают в лапы, а мы видим в новостях печальные факты.

- Дарья, по Вашему опыту, что происходит с теми животными, которые проявили такую агрессию?

- Чаще всего они переезжают в сафари-парки или большие зоопарки. Их никто не убивает и не усыпляет! Они живут, у них все хорошо, потому что животное не виновато. Всегда и во всем виноват только человек.

- Индийских слонов и тигров в цирке увидим. Кто будет еще?

- Кенгуру, зебры, верблюды и бизон. Бизон при всей своей массе и мощи необычно грациозный! Я с детства практически живу в цирке, но сама такого раньше не видела: теперь не могу налюбоваться. Чувствую себя, как зритель, который впервые видит фрагмент из представления. Сначала бизон бежит, нападает на дрессировщика, а потом ласково кушает из чаши. Выглядит завораживающе!

- В программе заявлены страусы. Разве они поддаются дрессировке?

- Конечно! Дрессировать можно всех, но к каждому нужен свой подход, каждого надо направить. Часто спрашивают, почему у тигра есть трюк, когда он прыгает на задних лапах, а у льва нет. Это потому что в природе он этого не может сделать: у тигров и львов разные скелеты.

- Вы упомянули, что в шоу принимает участие клоун. Это мим или он будет говорить?

- Наш клоун универсальный. В спектакле он говорит, но по-итальянски. Это адаптировано так, чтобы всем было понятно: в любом языке можно подобрать интернациональные слова. К тому же, клоун – профессиональный актер, а текст на итальянском языке добавляет колорит. Хочу похвастаться, что некоторые артисты нашей программы – золотые лауреаты международного фестиваля в Монте-Карло, есть и потомственные работники цирка. Приходите – увидите!

Действительно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Билеты в цирк на выходные еще можно купить. К тому же, шоу должно понравиться и детям, и их родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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