2020-03-05T12:58:47+03:00
Общество

Первый случай заражения коронавирусом подтвердился в Санкт-Петербурге

Заболвание диагностировали у итальянского студента
Сергей ВОЛЧКОВ
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Первый случай заражения китайским коронавирусом зарегистрирован в Санкт-Петербурге.Первый случай заражения китайским коронавирусом зарегистрирован в Санкт-Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Новая китайская инфекция, наделавшая в мире много шума, добралась и до Санкт-Петербурга. Первый случай заражения зарегистрировали в Северной столице сегодня, 5 марта. Как сообщил «Комсомолке» источник в здравоохранении, болезнь привез с собой иностранный студент, не так давно вернувшийся в город из Италии.

- 4 марта молодой человек почувствовал себя плохо и обратился в поликлинику, - уточнили наш собеседник. – Медики приняли решение госпитализировать его в больницу имени Боткина с предварительным диагнозом ОРВИ.

Заразившийся студент проживал в общежитии «Северная» медицинской академии имени Мечникова. После его госпитализации общежитие с 500 студентами временно закрыли на карантин «до особого распоряжения». В Роспотребнадзоре уточнили также, что до того, как обратиться за помощью к медикам, студент пробыл в Санкт-Петербурге три или четыре дня.

После госпитализации студента общежитие. где он проживал, закрыли на карантин. Фото: Артем КИЛЬКИН

После госпитализации студента общежитие. где он проживал, закрыли на карантин.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Был определен круг контактных лиц, - отмечается на официальном сайте петербургского Роспотребнадзора. - Все они находятся под медицинским наблюдением в больнице или на дому. Проводится их лабораторное обследование.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции была зарегистрирована в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. На сегодняшний день вирус уже успел добраться до США, Канады, Японии, Италии, Греции и других стран. Общее количество зараженных оценивается в 95 000 человек.

Голикова назвала фейком сообщения о большом числе заболевших коронавирусом в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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