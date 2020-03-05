«Нам не разрешают выходить из комнат»: Что происходит в студенческом общежитии, где жил заразившийся китайским коронавирусом итальянец
В Санкт-Петербурге подтвердился первый случай заражения новым китайским коронавирусом. По данным «Комсомолки», «нулевым пациентом» для нашего города стал итальянский студент, учащийся в государственной медицинской академии имени Мечникова. Вчера, 4 марта, после того, как молодого человека отправили в больницу имени Боткина, одно из общежитий академии закрыли на карантин. Вот уже почти сутки 700 студентов находятся во временной изоляции.
Как долго общежитие будет находиться на карантине, пока неизвестно – в самом институте для определения сроков используют туманную формулировку «до особого распоряжения». Сами студенты, волей-неволей оказавшиеся в изоляции, с журналистами общаются неохотно – по институту, с их слов, прошел специальный приказ, запрещающий разглашать какую-либо информацию. Тем не менее кое-что нам все же удалось узнать.
К студентам на карантине три раза в день должны приходить врачи.Фото: Артем КИЛЬКИН
- Сейчас в общежитии человек 700, еще 200 должны были скоро вернуться, но теперь это, насколько я понимаю, под вопросом. Студенты находятся в своих комнатах, - рассказали на условиях анонимности учащиеся. – В коридор выходить запрещено. К счастью, комнаты у нас квартирного типа – то есть, туалет и душ находятся прямо внутри.
Никакой паники или страха, по словам студентов, среди жильцов нет – происходящее большинство воспринимает как внеплановые каникулы.
В гостинице, где жил заразившийся китайским коронавирусом итальянец, введен режим карантина.Фото: Николай КОЗИН
- Пообещали, что будут хорошо кормить, - продолжают наши собеседники. – На завтрак приносили кашу. Это непривычно, но для большинства студентов завтрак вообще непривычен.
Изначально предполагалось, что «карантинных» девушек и парней будут три раза в день обследовать врачи из поликлиники, прикрепленной к общежитию – приходить, замерять температуру, выявлять признаки заражения ОРВИ или другими инфекциями.
Итальянского студента, у которого зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом в Санкт-Петебурге, отправили в клиническую инфекционную больницу имени Боткина.Фото: Артем КИЛЬКИН
К известию о том, что один из их студентов, возможно, заразился коронавирусом, наши собеседники отнесся спокойно.
- Даже если это правда, нам никто этого не скажет, - констатировали студенты. - Тем более даже если мы заразились, симптомы будут развиваться только на 14 день.
В общежитии находятся не менее 500 человек.Фото: Николай КОЗИН
Сейчас учащиеся ждут первого визита медиков. А мы - следим за развитием событий.
Студенческое общежитие в Петербурге, где жил итальянский студент с коронавирусом, закрыли на карантин.Сергей ВОЛЧКОВ
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ИСТОЧНИК KP.RU
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