2020-03-05T22:34:59+03:00
Общество

Международный экономический форум в Петербурге отменили из-за коронавируса

Это сделали в целях защиты здоровья россиян, а также гостей и участников форума
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге отменили ПМЭФ-2020 из-за корнавируса, который должен был пройти с 3 по 6 июня.В Петербурге отменили ПМЭФ-2020 из-за корнавируса, который должен был пройти с 3 по 6 июня.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Из-за коронавируса в Петербурге отменили грядущий Международный экономический форум (ПМЭФ). Напомним, он должен был состояться с 3 по 6 июня в КВЦ «Экспофорум». Последние дни на сайте ПМЭФ-2020 активно публиковали список вопросов, которые обсудили бы эксперты со всего мира в начале лета в России. Но увы – организационный комитет решил не проводить мероприятие в текущем году. По мнению вице-губернатора Петербурга Евгения Елина, для города это крайне неприятное известие.

- Каждый Международный экономический форум для нас – это как премьера нового спектакля. Мы готовимся показать наши достижения, вкладываем средства в развитие дорожной инфраструктуры. Но мы не имеем права подвергать угрозе многочисленных гостей и участников форума. Понимаем мотивы, разделяем опасения и полностью поддерживаем решение Правительства Российской Федерации, - процитировали вице-губернатора в пресс-службе администрации Петербурга.

Из-за коронавируса отменяются различные мероприятия по всему миру. Например, в Берлине решили повременить с крупнейшей туристической выставкой, а в Японии запретили традиционный фестиваль любования сакурой.

Добавим, что решение об отмене Международного экономического форума приняли в день, когда в Петербурге выявили первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом. Его нашли у итальянского студента из медуниверситета имени Мечникова. Теперь общежитие, в котором проживал Рикардо, закрыли на глухой карантин вместе 700 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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