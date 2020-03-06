Валерий Меладзе стал главным героем документального фильма на «Пятом канале»

В праздничное воскресенье, 8 марта, на «Пятом канале» пройдет премьера документального фильма из цикла «О НИХ ГОВОРЯТ. Валерий Меладзе».

"ДВЕ ЧАСТИ ОДНОГО ЦЕЛОГО"

Валерий Меладзе - одна из ярчайших звезд отечественной эстрады. Его обожают миллионы женщин. Почти каждая его песня – хит. Он собрал больше полусотни премий и наград. Сегодня ему 54 года, певец по-прежнему в отличной форме и проводит концерты один за другим. Свой успех он делит со старшим братом Константином.

- Мы родились и росли совсем разными, абсолютно разными, - рассказывает Меладзе. - По энергетике своей, по пристрастиям. Даже по пристрастиям к еде. Мы любили разные вещи, у нас разные вкусы, друзья у нас разные были…. Наверное, так должно быть. Я своим сыновьям и дочкам говорю: если вы разные, то вы две части одного целого. Вот так у нас с Костей получилось.

В детстве Валерий не планировал связывать свою жизнь с музыкой. Ему, как и многим мальчишкам, нравился авиамодельный спорт. Он с детства умел конструировать, сам паял провода. А после школы поступил учиться в кораблестроительный институт, где защитил научную диссертацию.

- Название диссертации пишется как - «зачем просто, если можно сложно». На самом деле, это ионитный фильтр. Такие фильтры сейчас стоят практически в каждом частном доме. И я занимался гидродинамическим усовершенствованием этих конструкций.

"СПЕЛ, ПОКА НИКТО НЕ ВИДЕЛ"

В музыку Валерий пришел вслед за братом Костей. Тот по вечерам после занятий в том же кораблестроительном институте стал играть на клавишных в студенческой группе «Апрель». Через некоторое время он привел туда младшего брата.

- Я вспомнил, что я занимался радиотехникой, что я паять умею хорошо. Я начал как-то штекера паять, - рассказывает Валерий Меладзе. - Там был полный развал, у каждого инструмента были свои разъемы, свои штекера, они не совпадали друг с другом, разные пайки были... Это все нужно было припаивать одно к другому, адаптировать. Я этим занимался и получал огромное удовольствие.

Однажды, пока музыканты ушли покурить, Валерий взял микрофон и стал его проверять. Раз-раз! Ему так понравилось звучание, что он решил спеть, пока никто не видит. И сам не заметил, как на звук прибежала вся группа. Никто не ожидал, что их электрик обладает таким голосом!

Но до настоящего успеха было еще очень далеко. Пройдет много лет, пока братья переедут в Москву и найдут здесь свое призвание и личное счастье. Какую роль в их судьбе сыграла Алла Пугачева? Кто из них придумал группу «ВиаГРА»? Как Константин помогал своему брату Валерию? Сколько домов за свою жизнь построил Валерий Меладзе? И почему в следующей жизни он хочет стать дальнобойщиком? Об этом и не только Валерий Меладзе расскажет в документальном фильме на «Пятом канале» 8 марта в 9.00.