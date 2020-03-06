2020-03-06T23:39:01+03:00
Общество

На Неве спасли одинокого дрейфующего нерпенка, атакованного воронами

Новорожденная самочка балтийской нерпы путешествовала на льдине и ждала помощи людей [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге спасли вторую за 2020 год новорожденную нерпу. Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»В Петербурге спасли вторую за 2020 год новорожденную нерпу. Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
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6 марта на Неве заметили одинокого новорожденного нерпенка, дрейфующего на льдине. Первый раз малыша увидели около 13:00. Житель поселка Отрадное позвонил в Центр изучения морских млекопитающих, заметив атакованного воронами детеныша посередине реки. Птицы кружили над нерпой и временами пикировали на маленького путешественника. Однако помощь отложили до тех пор, пока льдина не приплывет к берегу.

Спасательную операцию назначили на 17:00. В этот раз уже из поселка Свердлова поступило сообщение, что нерпенок успешно причалил к берегу. Теперь он сидел на льдине в 20 метрах от земли и людей. Вызволять бедолагу отправили пожарную бригаду МЧС.

- Малыша аккуратно сняли с тающей льдинки из Невы и отвезли в пожарную часть, где поместили в пластиковую емкость подальше от тепла. Чуть погодя, за новым пациентом прибыли специалисты Центра изучения морских млекопитающих. Теперь нерпа находится на территории «Водоканала». Одинокому путешественнику тут же оказали всю необходимую помощь, - рассказывает пресс-служба «Водоканала».

Обессиленную малышку сейчас активно лечат. Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Обессиленную малышку сейчас активно лечат. Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

На нового пациента уже готово небольшое досье. Оказывается – это самочка балтийской нерпы. Ей всего лишь один-два дня от роду. Малышка должна была находиться с мамой под снежным укрытием на протяжении почти двух месяцев, но из-за теплой погоды и других неизвестных обстоятельств ее унесло течением. Из Ладожского озера она попала, мягко говоря, в неблагоприятную среду обитания.

- Новорожденная нерпа весит около 4 килограмм. Ее состояние здоровья крайне слабое. Она точно не смогла бы выжить в дикой природе самостоятельно, - добавляют специалисты.

Сейчас самочку поместили на карантин. За ней постоянно наблюдают и помогают ей прийти в себя.

Напомним, это уже второй пациент Центра изучения морских млекопитающих в 2020 году. Первым стала красавица Ксюша. Возможно, скоро спасенные нерпы будут подругами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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