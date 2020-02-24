В Петербурге показали новорожденную нерпу Ксюшу, спасенную в день святой Ксении

Малышка Ксюша – новорожденная самочка вымирающего вида балтийской нерпы – стала первым пациентом зоологов из Фонда балтийской нерпы в этом году. Пушистый комочек на берегу заметили 6 февраля, в день почитания святой Ксении Петербургской. В честь блаженной и назвали ластоногую сиротку.

– Бедолагу заметили славные люди из яхт-клуба «Балтиец», просто посмотрев из окна на прибрежный лед и увидев на нем странное копошение, – рассказывают в Фонде балтийской нерпы. – Копошение оказалось нерпенком, ползшим со стороны моря на берег. Люди позвонили нам, мы попросили наблюдать и ничего не делать и направились в Стрельну. Пока ехали, нерпуля преодолела около 300 метров по льду и оказалась на берегу. Дальше нас она дожидалась в картонной коробке, так как на территории клуба есть собаки.

Когда Ксюша окрепнет, ее выпустят в море. Фото: Фонд друзей балтийской нерпы

Судя по пуповине, малышке было не больше трех дней от роду. Нерпенок потерялся по время шторма, который бушевал в Финском заливе в то время. Успела ли мама накормить кроху, неизвестно, но по пути к людям малышка успела наесться тростника, попутно ободрав себе ласты о битый лед.

– Мы в своей практике не встречались с таким ранним случаем родов кольчатой нерпы на Финском заливе: считается, что сезон размножения этих животных начинается в середине февраля, – отмечают специалисты.

Но, похоже, нынешняя аномальная зима не только оставила нерп без снежных укрытий, но и заставила производить потомство раньше.

У малышки уже появились любимые игрушки. Фото: Фонд друзей балтийской нерпы

Сейчас Ксюша чувствует себя хорошо. «Пупулечка» и «утипусечка», как называют ее в центре Фонда друзей балтийской нерпы, любит играть и плавать. Друзей Ксюша пока не завела, с другой звездой Центра – Крошиком – не общается: знакомить их не станут, ведь это нерпы разных подвидов. Зато общаться с людьми малышка уже научилась.

– Издает мяукающе-ноющие звуки, когда попрошайничает, – улыбаются специалисты.

Когда Ксюша окрепнет, ее, как и сотню предыдущих спасенных тюленей, выпустят в море.