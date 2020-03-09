2020-03-09T11:00:58+03:00
Общество

Петербуржцы продают на «Авито» носки Путина

Один носок президента оценили в 100 тысяч рублей, зато пару можно найти всего за пять тысяч [фото]
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Продавцы готовы доставить «коллекционную модель» лично в любой регион страны.Продавцы готовы доставить «коллекционную модель» лично в любой регион страны.Фото: Андрей КАРА
Изменить размер текста:

Сразу два «президентских» лота появилось на сайте бесплатных объявлений «Авито» с начала марта. Два петербуржца решили одновременно распродать носки Владимира Путина.

Бывший работник отеля Денис из Петербурга выставил на продажу один носок президента. За него молодой человек просит 100 тысяч рублей. Можно в кредит. Торг уместен.

Фото: «Авито»

Фото: «Авито»

– Работал в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде, где 10-11 октября в президентском люксе ночевал Владимир Путин, – сообщает Денис. – После уборки был найден его носок. Причем только один. Охрана у него в номере не ночевала, дежурили около двери. Перед заселением сотрудники проверяли каждый квадратный миллиметр, что гарантирует отсутствие носка до заселения. Соответственно, носок стопроцентно принадлежит президенту.

Денис готов доставить «коллекционную модель» лично в любой регион страны.

Еще одно объявление о продаже президентских носков появилось спустя неделю. Петербуржец Роман продает сразу пару носков. И намного дешевле – всего за пять тысяч рублей. Правда, стопроцентной достоверности, как его конкурент Денис, молодой человек не гарантирует.

Фото: «Авито»

Фото: «Авито»

– Продаем носки, которые Владимир Путин забыл в отеле во время своего визита в город Санкт-Петербург, – лаконично отметил Роман.

Любопытно, что за такую же цену в конце прошлого года на «Авито» продавали забытый купальник Ольги Бузовой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Два миллиона, кто больше: В Петербурге продают очередную визитку Путина

Наверное, если бы кто знал заранее, что Владимир Путин, работавший в мэрии Ленинграда-Петербурга в начале 90-х годов, станет президентом страны, то его визитки хранил каждый, кому они попадали в руки. С другой стороны, тогда бы эти кусочки картона не стали бы раритетами и не стоили таких денег. А сейчас за визитку Путина можно просить сотни тысяч, а то и миллионы рублей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Спецкор «КП» Дарья Асламова в карантине: Не одичать, не разжиреть, не спиться!
После командировки в охваченный эпидемией Китай наш журналист попал на двухнедельную изоляцию в Москве. И только сегодня – 8 марта, в праздничный день – наступила долгожданная свобода. Ниже - итоговый репортаж коронавирусного томления в четырех стенах
Новости 24
В Токсово подросток взял дедушкин пистолет и случайно прострелил себе голову
Туристы из Петербурга, задержанные в Чили за прогулку по святому холму, ждут возвращения в Россию
В Петербурге рецидивист изнасиловал двухлетнюю девочку
У поселка под Новгородом нашли склад немецких боеприпасов
Сотрудники музея «Царское Село» поддержали группу Little Big танцем
Иномарка раздавила мужчину, лежащего поперек дороги
Дзюба и его любвеобильный песик поздравили женщин России с 8 марта
Морская свинка в образе Леди Гаги выиграла «Оскар грызунов» в Петербурге
Рабочий завода в Петербурге развратил несовершеннолетнюю сестру своей возлюбленной
Петербурженка «отметила» 8 марта, выпив средство от клопов и угодив в больницу
У женской команды «Зенита» появился собственный сайт
Специалисты не выявили фактов ухудшения обстановки в зоне ЧС на незаконной свалке в Колтушах
Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по факту убитого выстрелом школьника из Колпино
Легендарному тренеру по фигурному катанию Алексею Мишину исполнилось 79 лет
Молодежь поломала мебель в ходе драки в ТРЦ «Галерея»