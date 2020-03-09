Петербуржцы продают на «Авито» носки Путина

Сразу два «президентских» лота появилось на сайте бесплатных объявлений «Авито» с начала марта. Два петербуржца решили одновременно распродать носки Владимира Путина.

Бывший работник отеля Денис из Петербурга выставил на продажу один носок президента. За него молодой человек просит 100 тысяч рублей. Можно в кредит. Торг уместен.

Фото: «Авито»

– Работал в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде, где 10-11 октября в президентском люксе ночевал Владимир Путин, – сообщает Денис. – После уборки был найден его носок. Причем только один. Охрана у него в номере не ночевала, дежурили около двери. Перед заселением сотрудники проверяли каждый квадратный миллиметр, что гарантирует отсутствие носка до заселения. Соответственно, носок стопроцентно принадлежит президенту.

Денис готов доставить «коллекционную модель» лично в любой регион страны.

Еще одно объявление о продаже президентских носков появилось спустя неделю. Петербуржец Роман продает сразу пару носков. И намного дешевле – всего за пять тысяч рублей. Правда, стопроцентной достоверности, как его конкурент Денис, молодой человек не гарантирует.

Фото: «Авито»

– Продаем носки, которые Владимир Путин забыл в отеле во время своего визита в город Санкт-Петербург, – лаконично отметил Роман.

Любопытно, что за такую же цену в конце прошлого года на «Авито» продавали забытый купальник Ольги Бузовой.

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Наверное, если бы кто знал заранее, что Владимир Путин, работавший в мэрии Ленинграда-Петербурга в начале 90-х годов, станет президентом страны, то его визитки хранил каждый, кому они попадали в руки. С другой стороны, тогда бы эти кусочки картона не стали бы раритетами и не стоили таких денег. А сейчас за визитку Путина можно просить сотни тысяч, а то и миллионы рублей (подробности)