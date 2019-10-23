Два миллиона, кто больше: В Петербурге продают очередную визитку Путина

Наверное, если бы кто знал заранее, что Владимир Путин, работавший в мэрии Ленинграда-Петербурга в начале 90-х годов, станет президентом страны, то его визитки хранил каждый, кому они попадали в руки. С другой стороны, тогда бы эти кусочки картона не стали бы раритетами и не стоили таких денег. А сейчас за визитку Путина можно просить сотни тысяч, а то и миллионы рублей.

- Визитка Владимира Путина, когда он еще был председателем комитета по внешним связям - прим.ред.), данная им моему отцу, когда. Ждала своего момента в визитнице более 20 лет. Качество хорошее, - пишет в описании лота на сайте «Авито» некий Юсеф, разместивший объявление.

Вот такой раритет стоит бешенных денег. Фото: "Авито"

Про две из них «Комсомолка» уже писала. При этом цена одной из визиток упала с полумиллиона до 400 тысяч, а второй, наоборот, выросла с 650 до 950 тысяч. Однако, судя по тому, что висят эти объявления месяцами, никому кусочки картона, даже с именем нынешнего главы государства, особо не нужны.Стоимость визитки нескромная - 2 миллиона рублей. Чем объясняется такая, продавец не поясняет. К слову, на том же сайте есть еще три аналогичных объявления с «вилкой» от 200 до 950 тысяч.