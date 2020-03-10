В Петербург привезли великую святыню из Иерусалима - мощи Иоанна Крестителя

В Казанском соборе в течение недели верующие смогут поклониться святыне из Иерусалима – мощам Иоанна Крестителя. Как известно, это самый почитаемый после Богородицы христианский святой. Ковчег с реликвией привезли в Петербург вечером 9 марта. И уже на следующий день тысячи верующих потянулись к главному храму города. Утром в рабочий день желающих помолиться было так много, что перед Казанским выстроилась огромная очередь. Однако уже к обеду верующим не пришлось стоять на улице – их стало меньше, и собор вместил всех желающих.

– Я стояла очень недолго, всего минут двадцать, – поделилась с «КП-Петербург» Раиса Владимировна. – Когда привозили в Новодевичий монастырь на Московский проспект святыни, мы стояли почти полдня. Думаю, народу сегодня немного, потому что еще есть время, чтобы все успели прийти.

Верующие смогут поклониться святыне с 10 по 17 марта.Фото: Артем КИЛЬКИН

Действительно, помолиться Иоанну Крестителю в Казанском соборе можно будет до 17 марта. А например, мощи святого Спиридона Тримифунтского в сентябре 2018 года привозили в Петербург всего на три дня. Тогда верующие стояли по три-четыре часа перед Новодевичьим монастырем.

– Сегодня я видела и детей, и мужчин, и молодежь. И очень этому рада. Каждый о своем просит. Я – о здоровье, – добавляет пожилая петербурженка.

Примечательно, что святыня появилась в Петербурге в дни Великого поста – как раз тогда, когда ходить в храмы на богослужения особенно важно. Посетители действительно были совершенно разных возрастов. Кто-то пришел один, кто-то – с семьей. По традиции к святыне приезжают и паломники группами. Есть и туристы: не секрет, что для них Казанский – одно из мест притяжения в центре Петербурга.

В первый день очередь к святыне была небольшой.Фото: Артем КИЛЬКИН

– Мы приехали с дочерью из Ярославля – гуляли по городу, захотели увидеть Казанский собор. А здесь такое событие. Нам очень повезло, – рассказала Елена.

ПОДУМАТЬ О БЛИЖНЕМ

Пока верующих в Казанском не так много может быть из-за опасения массовых мероприятий. Ведь коронавирусная инфекция – самая обсуждаемая тема последнего месяца. Но время года сейчас самое «подходящее» и для обычной ОРВИ или гриппа. А ведь к стеклу, под которым лежит святыня, принято приложиться или даже поцеловать его. И конечно, дезинфицировать его после каждого человека возможности нет. Однако те, кто был на подобных мероприятиях, знают, что обычно стекло все-таки протирают. Спешим успокоить: в Казанском соборе это делают где-то через каждые десять человек.

Ковчег с мощами Иоанна Крестителя прибыл в Петербург в дни Великого поста.Фото: Артем КИЛЬКИН

– Протираем душистым одеколоном или раствором, содержащим спирт. С поверхности стекла, за которым находится святыня, снимают жирный налет, который может оставить каждый человек, – объяснила пресс-секретарь Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.

Но все-таки мерой профилактики заболеваний это называть не стоит. Поэтому тех, кто чувствует недомогание, просят подумать и о себе, и об окружающих.

– Человеку верующему важно проявлять трезвость, разумный и ответственный подход к своему здоровью. Если ты сам чувствуешь недомогание, кашель, температуру, то, наверное, стоит проявить любовь к ближнему и милосердие и не приходить на массовые мероприятия, – добавила Наталья Родоманова.

Кстати, в самом соборе прихожанам также помогают волонтеры. Отвечают на вопросы, направляют в очереди, если нужно – сопровождают пожилых. А после поклонения каждому дарят иконку с Иоанном Крестителем.

По традиции верующие прикладываются к святыне.Фото: Артем КИЛЬКИН

СПРАВКА «КП»

Креститель Господень Иоанн был сыном священника Захарии и праведной Елизаветы. По материнской линии приходился родственником Иисусу Христу. Назван также Предтечей (то есть предшественником), поскольку проповедовал на берегах реки Иордан и призывал людей к покаянию и оставлению грехов и готовил народ к пришествию Спасителя. Также назван Крестителем – как крестивший Господа Иисуса Христа. Покровителя всех христиан Иоанна Предтече часто просят помочь найти дорогу к Богу, укрепиться в вере и помочь изменить или исправить свою жизнь.

НА ЗАМЕТКУ

Доступ к ковчегу будет открыт в Казанском соборе с 8:00 до 23:00 с 10 по 17 марта.