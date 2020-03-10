«Мне прямым текстом сказали – не все решает тренер»: Александр Кокорин – о скандальном уходе из «Зенита» и интересе «Марселя»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который в это зимнее трансферное окно перешел в «Сочи» на правах аренды, дал первое развернутое интервью - известному блогеру Евгению Савину. Разговор получился откровенным.

О результативности после года без футбола

- Я соскучился по футболу. Мы [Кокорин и Мамаев] понимали, что вернемся. Понимали, что хотим быть в форме. Особенно следили за лишним весом. Прогулку, когда были в СИЗО, – час в день – использовали максимально: подтягивания, растяжка, брусья. Отдельное спасибо – нам давали зал, мы там проводили кучу времени.

В самой колонии набирали ребят и рубились в старый добрый дворовый футбол.

О продаже всех машин

- После того как вышел, захотел продать все машины. Хотел очиститься. У меня был «Гелик», у меня был «Порш», у меня был «Ламбо». Я все их продал.

Сейчас я понимаю, что лучше инвестировать в недвижимость, чем в машину. Но это же мечта у всех юных футболистов – купить тачку. Мне 17 лет - конечно, я куплю тачку.

О переговорах «Зенита» и «Сочи»

- Проснулся, пошел на завтрак. Ребята начали писать: «Что за новость? Почему переходишь?» Я говорил им, что это неправда. На следующий день – разговор с президентом клуба. Он мне минут пять – о том, что у клуба такое видение, что надо, чтобы ты поехал в «Сочи», набирал там форму. Я говорю: хорошо, но четыре месяца назад у нас была договоренность, что я буду играть в «Зените».

Я говорю, что это все уже в новостях, видимо, кто-то уже договорился. И спрашиваю: почему нельзя было все нормально сделать и сначала сказать мне?

Готов был играть бесплатно до мая, хотел стать чемпионом, играть в Лиге чемпионов. Хотел вернуться. А мне говорят: «У нас другое видение».

О договоренности Миллера и Ротенберга

- Я не верю, что мой уход из «Зенита» - по указке кого-то из аппарата президента. Договоренность Миллера и Ротенберга? Я в это верю больше. После выхода из колонии я слышу о поддержке «Зенита» и думаю: «Ну, и куда я могу перейти кроме этого клуба?». Возвращаюсь туда, а тут такое. Про то, что они [видимо, речь идет о Миллере и Ротенберге] договорились, я узнал из прессы. Можно было это [переход в «Сочи»] сделать как угодно, но сказать мне об этом.

О позиции Семака

- У меня был разговор с [главным тренером «Зенита» Сергеем] Семаком. Он сказал, что я ему нужен. До этого мне прямым текстом сказали, что не все решает тренер.

Семак прямо не говорил, но ситуация неприятная – «Я главный тренер и меня не ставят в известность».

О зарплате 18 тысяч

- «Зенит» говорил, что я просил у него 4 млн евро? Это неправда. Я у клуба никаких мифических сумм не просил.

У меня была зарплата 18 тысяч рублей. Это по МРОТ. Мне эти деньги ни разу не выплатили. Для чего они это делают? Я думаю, хотят показать, какой я плохой, сидел.

О других вариантах перехода

- «Балтика» - это бредни. «Урал» - шутка. Единственный клуб, в который я хотел перейти - это «Марсель». Я узнал об интересе французского клуба из прессы. Я написал Андре Виллашу-Боашу [бывший тренер «Зенита» и нынешний наставник «Марселя»], что я готов, так как понимаю, что не нужен «Зениту». Но «Марсель» не мог платить за трансфер, только аренда. «Зенит» сказал, что не заинтересован меня отдавать.

По поводу «Локомотива» - был интерес после ухода Смолова в «Сельту». Но я понял, что без шансов.

Кокорин дал большое интервью и рассказал про тюрьму, "Зенит", деньги и как оказался в "Сочи".Видео: youtube.com/КраСава

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