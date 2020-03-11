2020-03-11T11:02:41+03:00
История современности

Как в деревне, где живет одна семья, появился памятник жене «врага народа»

Деревню Засосье в Ленобласти подкосили коллективизация, война и сталинские репрессии
Анна ПОСЛЯНОВА
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В мемориале увековечили историю одной семьи – увы, типичную для Засосья.В мемориале увековечили историю одной семьи – увы, типичную для Засосья.
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В деревне Засосье в Ленинградской области живет одна семья, еще несколько старожилов перебрались в город и навещают малую родину лишь в теплое время года. Процветающее поселение опустело в одночасье в 1937 году, когда всех мужчин отправили в лагеря. Спустя десятилетие домой вернулись только трое, в том числе и супруг Нюры, ставшей прообразом памятника жене «врага народа».

ПРИГОРОК СРЕДИ БОЛОТ

Хотя деревня под именем «Заосья» упоминается уже в писцовых книгах 1499 года, местные отсчитывают рождение родного поселения с 1680-го. По преданию, первым здесь – на единственном пригорке среди болот и лесов – обосновался беглый крепостной.

Место для поселения было не самым удачным. Чтобы построиться и распахать земли, приходилось осушать болота и рубить деревья. Борьба шла буквально за каждый клочок сена и пашни.

Многие избы в Засосье строились просторными и добротными.

Многие избы в Засосье строились просторными и добротными.

Но вот чего в Засосье не было, так это крепостничества. Земля принадлежала государству, ее делили по душам мужского населения. В собственности у деревни было 100 гектаров леса – «поставщика» стройматериалов и дров на зиму. Как им распорядиться, решала деревенская община во главе со старостой, а по самым важным вопросам созывали «общий сход».

– Родители рассказывали, как вывозили навоз на поля, – вспоминал старожил Засосья Леонид Галактионов. – Назначался день, выбирали пашни. Заранее загружали телеги, выезжали к дороге и по звонку (но не раньше) ехали, по звонку делали остановки и перерыв на обед. Благодаря такой строгости, никогда не бывала «только не сжата полоска одна…».

С появлением мемориала и музея Засосье стало центром всех деревень, переживших репрессии.

С появлением мемориала и музея Засосье стало центром всех деревень, переживших репрессии.

Работали в поле все вместе, а вот «квартирный» вопрос каждая семья решала самостоятельно. Почти все мужики в деревне были хорошими плотниками, почти все семьи – большими, а потому многие избы в Засосье строились просторными и добротными, на высоких каменных фундаментах. У самых зажиточных даже хлев и конюшня были из валунов и извести.

Деревенские выращивали хлеб и овощи, держали скотину, шили сапоги из кожи и тулупы из овечьих шкур, валяли валенки и ткали одежду изо льна. А вот постное масло, селедка, соль, спички, керосин, сахар были в дефиците. Чтобы выручить денег на эти вещи, зимой в Нарву или Веймарн возили на продажу дрова и сено. На заработки мужики отправлялись и в Петербург: мостили улицы, копали траншеи для водопровода. Более образованные открывали свое дело. Так, Максимовы преуспевали в торговле, Титовы – в ломовом извозе, Ефимовы – в строительстве.

Большинство старинных домиков не пережило войну и 90-е.

Большинство старинных домиков не пережило войну и 90-е.

Мало-помалу деревня крепко встала на ноги. В начале XX века в Засосье жило более 400 человек. Здесь были свои школа, аптека и медицинский пункт. Главную дорогу замостили, а землю стали обрабатывать металлическими плугами. В ход пустили конные косилки, жнейки и грабли, а зажиточные Домушкины даже установили конную молотилку. Но процветала деревенька недолго.

ИЗ 30 ВЕРНУЛИСЬ ТРОЕ

Первый удар по деревне нанесла коллективизация. Раскулачили Максимовых, Титовых, Домушкиных, Прошкиных, Ефимовых. Скот, имущество и землю конфисковали и передали колхозу «Верный путь».

Второй удар, после которого деревня так и не оправилась, пришелся на 1937 год. По анонимному доносу в НКВД из Засосья увели всех оставшихся мужчин (порядка 30 человек). Спустя десятилетие домой вернулись только трое.

До войны деревня продолжала жить за счет леспромхоза. Его управление разместили в доме раскулаченных Домушкиных, у Максимовых открыли магазин, в доме Прошкиных – пекарню. Зимами рабочие съезжались в деревню на лесозаготовки.

Теперь в дом Титовых открыт Музей утерянных деревень.

Теперь в дом Титовых открыт Музей утерянных деревень.

А потом началась война. Немцы, по воспоминаниям старожилов, пришли в деревню 8 августа 1941-го, и продолжалась оккупация до сентября 1943-го – до тех пор, пока врага не выбили партизаны. Боев в Засосье не было, но кровопролитные сражения шли неподалеку, у Ивановского.

– Над нашими головами шли непрерывные воздушные сражения, – вспоминал Галактионов. – Авиация била войска противника, которые двигались по нашей дороге. А значит, била и по деревне. Сгорело 19 домов. Жители прятались в лесу, а когда вернулись, то разместились в зданиях, что уцелели.

Лютая зима 1941-1942 годов принесла в Засосье голод и тиф. Первыми стали погибать пожилые и дети. В итоге «вымерла половина деревни».

Главным экспонатом стало свадебное платье 1897 года.

Главным экспонатом стало свадебное платье 1897 года.

С сентября 1943-го в районе Засосья стали активно действовать партизаны. Они вытеснили оккупантов из трех районов, но те ответили карательной экспедицией: стали жечь деревни. Засосью повезло. Партизанское движение крепло. В деревне организовали госпиталь, а в соседнем Будыно действовал аэродром, через который эвакуировали раненых.

Поднимать Засосье в последние годы войны и послевоенное время пришлось выжившим женщинам. В восстановленном колхозе не было ни коров, ни лошадей, но вспахивать землю было необходимо. В 1949-ом в деревню протянули линию электропередач, построенную ленинградскими студентами, и связали ее с Ложголовской ГЭС, сооруженной пленными немцами.

В 50-х в Засосье осталось только два человека младше пенсионного возраста. В 1965-ом здесь был всего 21 человек. Деревня пустела. К концу прошлого века земли совсем перестали обрабатывать, а в Засосье осталось лишь два постоянных жителя.

ОТЕЦ И СЫН

Возродить деревню пытаются потомки Галактионовых. Пять лет назад проект жителей Засосья «Невиновные» стал лауреатом национальной премии «Гражданская инициатива». Так, в деревне стали проводить День друзей деревни, поставили памятный крест на месте часовни, сгоревшей в 1941 году, приступили к строительству Дома памяти и начали составлять Книгу памяти жертв политических репрессий.

А в доме семьи Титовых – предков Леонида Григорьевича по материнской линии – открыли Музей утерянных деревень. Главным экспонатом стало свадебное платье, в котором в 1897 году Анастасия Тюпина из соседней деревни вышла замуж за жителя Засосья, потомственного пчеловода Якова Судакова.

Семья Судаковых.

Семья Судаковых.

Мед Судаковых славился на все округу, пока их не раскулачили. Якова и одного из его сыновей, Николая, в 1937-ом обвинили в шпионаже в пользу Англии. Отца расстреляли в лагере в 1941 году. Сын Николай – один из трех выживших в лагерях мужчин Засосья – вернулся домой спустя 11 лет.

А вот «враг народа» Петр Федоров так и не вернулся, как и остальные 26 мужчин. Дома остались его жена Евдокия и четверо детей.

Семья Федоровых.

Семья Федоровых.

– После ареста отца для нашей семьи наступила очень тяжелая жизнь – лишились единственного кормильца, – вспоминали дети Федорова. – Власти стали ликвидировать хутора «рассадник шпионских гнезд». Бедная мать, оказавшаяся с четырьмя малыми детьми без средств к существованию, нашла в себе силы сохранить семью. А ведь надо было и отцу помогать: в письмах он просил присылать в тюрьму лекарства и продукты.

В письме Сталину Петр Федоров писал об отсутствии медицинской помощи в лагере: только когда он настолько распух, что не мог двигаться, его отправили в лазарет, а в 1939-ом поместили в камеру для инвалидов. Спустя три года Федоров умер от болезней в тюремной камере.

10 ЛЕТ РАЗЛУКИ

Осенью 2016 года в деревне открыли памятник, который установили на средства премии. На постамент поставили Нюру – жену врага народа. Прототипом Нюры стала мать Леонида Григорьевича – Анна Николаевна Галактионова, в девичестве Титова.

– Анна Николаевна родилась в 1901 году, Григорий Григорьевич – в 1900, оба – в Засосье, – рассказывает их правнучка Наталия Виллен-Рется, семья которой осталась единственной постоянно живущей во всей деревне. – Были состоятельными, подверглись раскулачиванию. Было у них двое сыновей. О том, что произошло, вспоминать они не любили.

Прототипом «Нюры» стала Анна Николаевна Галактионова.

Прототипом «Нюры» стала Анна Николаевна Галактионова.

Известно лишь, что в 1937-ом Григорий – на тот момент он побывал председателем колхоза и строителем электростанции на Свири – «попал под большой молоток».

– Отца осудили по 58 статье (назвали «врагом народа». – Прим. ред.) на 10 лет лагерей, – вспоминал Леонид Галактионов. – Вернулся домой он в 1948 году.

Когда папу забрали, сыновьям было 6 и 10 лет. Мать взяли на скотный двор колхоза дояркой. В 1944-ом началось восстановление колхоза, и Анну назначили его председателем, а в ее доме разместили штаб танковой дивизии. Страшнее положения, как говорили сыновья, быть не могло: председатель разрушенного войной колхоза и одновременно жена врага народа…

Памятник жене «враг народа» установили на средства премии.

Памятник жене «враг народа» установили на средства премии.

Вернувшись, Григорий устроился ремонтником в местный дорожный отдел. Вместе супруги прожили еще 34 года: Григорий умер в 1981 году, а Анна пережила своего любимого лишь на год.

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– Говорят, у нас живут злые люди… Мы не злые. Мы просто хотим, чтоб все было хорошо.

Так начинает свой неспешный рассказ Ольга Павлова, староста деревни Малые Колпаны, что под Гатчиной. Сегодня в деревеньке на четыре улицы живет четыреста человек. Половина – ингерманландцы, потомки выходцев с западного и восточного побережья Финского залива (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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