«Публика зевать точно не будет!»: Наставник солиста Little Big по КВН оценил презентацию их песни для Евровидения

Петербургская рэйв-группа Little Big представила свою новую песню, с которой выступит на Евровидении 2020. Новой композицией, с которой российские модные фрики поедут покорять Европу, стала песня «Uno». Не обошлось на этот раз и без вирусного танца. Если в прошлом своем клипе музыканты ритмично двигали руками, запустив флешмоб по всему миру, то на этот раз - следите за ногами. С заразительной хореографией ребята не подкачали и в этот раз. Презентацию очередного хита вместе с "КП-Петербург" посмотрел наставник солиста Little Big Ильи Прусикина Михаил Курочка.

- Прикольно! - отреагировал на песню директор молодежного центра «Диалог» в Сосновом Бору Михаил Курочка. - Илья играет по всем правилам Евровидения. Уверен, формат зайдет в конкурсе. Стеб и ирония в порядке. На 1 апреля у себя в городе Сосновом бору, где рос Илья, мы мы обязательно сделаем перепевку песни. В этот день уже 17 лет в КВН играют старики с молодежью. К слову, Илья тоже участвовал в этом.

Илья Прусикин поборол стеснительность благодаря КВН Фото: предоставил Михаил Курочка

Наставник Ильи Прусикина заявил, что у нас есть все шансы на победу в европейском конкурсе.

- Тут сплошной КВН, - улыбается Михаил Курочка. - На сцене его будет еще больше, я уверен!

- Как думаете воспримет нас европейская публика?

- Она сложная. Но зевать точно не будет!

Илья рос в Ленобласти Фото: предоставил Михаил Курочка

Илья Прусикин родился в Забайкалье в небольшом поселке Усть-Борзе. Когда Илье было 11 лет, родители с сыном переехали в город Сосновый Бор Ленинградской области. Отец работал начальником ЖЭКа. Мальчик был скромным. И, по воспоминания друзей, "большим молчуном". Раскрыться ему помог КВН.

Алексей Соков on Twitter. Ну ловите! #LittleBig представили песню для Евровидения #Eurovision2020, если его, конечно, тоже не отменят

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