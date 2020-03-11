2020-03-13T11:59:07+03:00
Досуг

«Нашим любимым»: В Петербурге звезды поздравили женщин с 8 марта

Масштабный концерт прошел в БКЗ «Октябрьский»
Маргарита РЕПИНА
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Главной звездой вечера стала Кристина Орбакайте. Фото: предоставлено организаторами.Главной звездой вечера стала Кристина Орбакайте. Фото: предоставлено организаторами.
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Традиционный весенний концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел в БКЗ «Октябрьский». Ведущими стали Интарс Бусулис и Юрий Балтычев, которые устроили настоящий юмористический баттл, представляя публике шутки и смешные истории.

Предваряя начало выступления, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил всех женщин. Теплые слова в адрес зрительниц прозвучали и из уст председателя ЗАКСа Вячеслава Макарова.

В этот вечер на сцене выступали мужчины, которые пели песни о любви, счастье и радости. Так, группа «Пролетарское танго» исполнили знаменитый советский хит «Сегодня праздник у девчат», а Петр Дранга завел публику мировым хитом Passadena.

Восходящая звезда петербургской сцены Григорий Чернецов в этот раз выступал не только один, но и отметился в двух трио. Так, вместе с участником шоу «Голос» Ладиславом Бубнаром и скрипачом Александром Якушевым они исполнили «Очи черные».

- Признаваться в любви можно по-разному: мы хотим спеть песню, которая порадует всех прекрасных женщин в этом зале, - сказал Чернецов.

В финале первого отделения к Григорию и Ладиславу присоединился Бусулис – вместе они исполнили песню Belle из мюзикла «Собор Парижской Богоматери». Ярким номером отметился и лауреат международных конкурсов Алексей Шагаев, который вместе со скрипачом Александром Якушевым аккомпанировал воздушной гимнастке Наталье Казанцевой в номере «Вдохновение».

Главной звездой вечера стала Кристина Орбакайте: даже несмотря на недавний перелом ноги, артистка лихо отплясывала на сцене БКЗ «Октябрьский» и представила лучшие хиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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