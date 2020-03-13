СПбГУПТД увеличил прием иностранных студентов в два раза благодаря мероприятиям в рамках Россотрудничества

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна начал привлекать иностранных абитуриентов в рамках Россотрудничества в 2018 году. За два года делегация СПбГУПТД посетила такие страны, как Таджикистан, Азербайджан, Армения, Киргизия, Молдова, Турция, Казахстан, Беларусь, Абхазия и другие. Итогом проведенных мероприятий стало увеличение числа обучающихся их этих стран в два, а по некоторым странам – в три раза. В рамках работы с Российскими центрами науки и культуры Россотрудничества университетом был открыт прием на все направления подготовки, на которые предусмотрены бюджетные места.

ИНТЕРЕС РАСТЕТ

Поступающие на творческие направления подготовки на места в рамках квоты Правительства РФ в обязательном порядке проходят дополнительное профессиональное испытание, в случае успешности которого кандидатура абитуриента подлежит одобрению. В СПбГУПТД у поступающих на направление подготовки «Дизайн» оценка творческих работ проходила по таким профильным дисциплинам, как рисунок, живопись и композиция. Однако было и исключение: в 2020 году СПбГУПТД впервые представил Международную творческую олимпиаду «CreativeRussia» для поступающих на творческие направления подготовки. Свой путь олимпиада начала с города Ереван, Армения. Возглавлял делегацию известный художник, председатель жюри олимпиады, заведующий кафедрой живописи и рисунка СПбГУПТД, член Союза художников России Петр Гамаюнов. Олимпиада, включившая в себя испытания по академическому рисунку, живописи и композиции, дала возможность победить 18-ти ребятам из Еревана и стать студентами СПБГУПТД без сдачи творческого экзамена. Это означает, что после получения квоты Россотрудничества они могут быть абсолютно уверены, что смогут быть зачисленными в университет.

Фото: Марина Храмчихина.

На сегодняшний день список стран, где образование в СПбГУПТД пользуется большим спросом у абитуриентов, возглавляют страны СНГ и ближнего зарубежья, Китай, Вьетнам, Малайзия и Монголия. Активное участие в составе комиссии по отбору участников на обучение в российских вузах СПбГУПТД стал принимать с апреля 2019 года: представители университета в составе отборочной комиссии посетили город Ереван в Армении, города Худжанд и Душанбе в Таджикистане, принял участие в VIII Международной выставке «Российское образование. Душанбе-2019. Для поступающих из Казахстана на «Дне абитуриента» в городе Нур-Султан был подготовлен мастер-класс, посвященный одному из методов макетирования и моделирования на манекене – наколка ткани на фигуре, на котором каждый желающий мог поближе познакомиться с будущей профессией.

ВЫДЕЛЕНО 350 МЕСТ

Интересным и новым по формату взаимодействия мероприятием в рамках работы с Россотрудничеством, организатором которого выступил Российский центр науки и культуры Республики Абхазия, был «Единый День выпускников российских вузов». Представители делегации СПбГУПТД выступили с докладом об особенностях поступления иностранных граждан в вуз, а также провели интерактивные мастер-классы по цифровому дизайну в городах Сухум, Гагра, Гудаута, Гулрыпш, Ткуарчал, охватив более 500 человек, заинтересованных абитуриентов.

Большим спросом среди иностранных абитуриентов традиционно пользуются такие образовательные программы как Дизайн, Искусство костюма и текстиля, Технология художественной обработки материалов, Журналистика, Реклама и связи с общественностью, Менеджмент, Химическая технология, Техносферная безопасность, Технологические машины и оборудование, реализуемые в СПбГУПТД. В 2020/2021 году в университете было выделено 350 мест, на которые иностранные граждане могут поступать по квотам Правительства РФ.

Количество иностранных студентов в СПбГУПТД растет с каждым годом, что свидетельствует о востребованности вуза не только на российском образовательном рынке, но и за его пределами. Сейчас в университете обучаются 1262 студента из 24 стран мира. Более тесно происходит работа с центрами науки и культуры, проводятся различные мероприятия для школьников, заинтересованных в творческих направлениях подготовки, в том числе олимпиада «CreativeRussia», завоевавшая авторитет среди иностранных коллег.

Фото: Марина Храмчихина.

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