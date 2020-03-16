Медицинские маски для Санкт-Петербурга будут закупать в Китае

В Санкт-Петербурге -дефицит медицинских масок. По данным единой справочной службы, сегодня купить их попросту негде. Провизоры на местах только разводят руками: масками интересуется чуть ли не каждый второй посетитель, но когда они снова появятся на прилавках - неизвестно.

«РАСКУПИЛИ ЕЩЕ ВЧЕРА»

Предпосылки дефицита ощущались еще месяц назад — уже тогда маски в аптеках разлетались по рукам с космической скоростью, а цены на них росли чуть ли не день ото дня. С тех пор ситуация резко ухудшилась.

Наступление дефицита чувствовалось еще месяц назад, когда цены на маски вдруг стали расти.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Где-то две недели назад у нас был огромный наплыв народа, - посетовал корреспондентам «КП-Санкт-Петербург» провизор в одной из аптек Петроградского района. - Люди брали по 500 масок в одни руки. За два-три дня смели все запасы. С тех пор поставок не было. И, насколько мне известно, в ближайшее время не ожидается.

Та же картина повторилась еще в двух крупных аптечных сетях. Слабую надежду дала нам единая справочная служба — оператор после нескольких минут кропотливых поисков назвал единственный адрес в Центральном районе. Но и там пополнить запасы средств индивидуальной защиты не удалось: во время звонка в аптеку выяснилось, что все маски раскупили еще позавчера, а о грядущих поставках информации нет.

В городском комитете по здравоохранению прокомментировать ситуацию не смогли — оказалось, наличием масок в аптеках специалисты ведомства не занимаются.

Запас масок в городе есть, но предназначается он только для медицинских работников.Фото: Артем КИЛЬКИН

- У нас сформирован запас средств индивидуальной защиты для медицинских работников, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе комитета. - На сегодняшний день — около шести миллионов штук.

РЕСПИРАТОРЫ ЛУЧШЕ?

А что делать, если масок нет? Правильно - искать альтернативу. Следующие по классу защиты – респираторы. Разберемся вместе - какие существуют, чем отличаются и где купить в Петербурге.

Итак, есть три класса респираторов. Класс защиты FFP1 (Filtering Face Piece) нужен для защиты от нетоксичной пыли и крупных капель аэрозолей. Они лучше, чем медицинские маски, плюс в том, что если там есть клапан, они увлажняются намного медленнее, носить можно четыре — восемь часов, а не два. Но все же защиту от вирусов не особо обеспечивают, в первую очередь нужны для того, чтобы не трогать лицо руками и не чихать на окружающих.

Медицинские маски скупают на фоне сообщений о распространении китайского коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН

Идем дальше. Тип респираторов FFP2, которые строители и отделочники применяют при покраске, дает гораздо больший процент защиты от вируса. Но, как уточняют эксперты, это все же не стопудовая гарантия.

Самый серьезный класс респираторов FFP3, дальше уже только противогазы. Эти применяют при работе с особо опасными веществами, радиоактивными материалами и вирусами. Именно такие ВОЗ рекомендует врачам, контактирующим с больными. Или потенциально больными.

В ПОИСКАХ

Так, а где это найти? В центре строительных магазинов не так много. До крупных гипермаркетов на окраине города еще нужно добраться, а это значит, что нужно ехать в метро или автобусе. Уф. Может заказать доставку? Заходим на сайт одного из таких магазинов. Выбор огромный, даже все в наличие, только вот цена...

Есть какая-то маска техническая, и стоит недорого, всего 27 рэ за штуку. Хотя, по виду, это просто какой-то кусок полиуретана в виде ракушки. Наверное, тоже самое, что и медицинская маска.

Никакой маркировки там не видно, но как говорили эксперты, что это FFP1 только без клапана. Варианты подороже, прям вот как специалисты прописали, начинаются от 100 рублей.

По словам производителей, люди раскупают маски быстрее, чем их успевают шить.Фото: Артем КИЛЬКИН

Есть даже симпатичная маска, как у Егора Крида, черная, стильная... Только цена, как билет на концерт того самого Крида, 700 рублей. А если с доставкой на дом – и вовсе тысяча.

Делать нечего идет в ближайший строительный.

- А респираторы есть? – спрашиваю у кассира. - Мне для защиты от коронавируса.

- Ну тут ничего не поможет, только если для своего спокойствия, - грустно ответила женщина и полезла под прилавок. - Галь, а где респираторы-то? Разобрали что ли? Вот только что-то противогазов по 700 рублей осталось.

Иду во второй магазин, ситуация та же. И только в третьем самом крупной нашелся целый стенд рядом с лаками и красками. Кто придумал давать респиратором, как ураганам, женские имена? Тут тебе и «Юлия», и «Алина». Выбивается только «Нева». Цены от 69 рублей и до бесконечности. Тут же рядом одноразовые виниловые перчатки - 100 рублей за 20 штук. Берем, пригодится и во времена буйства вируса, и потом в быту, если не используем.

«ВСЕХ МНОГО, А МЫ ОДНИ»

Вопрос дефицита медицинских масок в аптеках ведет городской комитет по промышленной политике, однако там на вопросы «Комсомолки» оперативно ответить не смогли. Зато причину дефицита раскрыли на одном из петербургских предприятий, где производятся маски. Она оказалась донельзя банальной и уложилась буквально в четыре слова: «всех много, а мы одни».

Между тем, чтобы избежать распространения заразы, в Санкт-Петербурге начали дезинфицировать общественный транспорт.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Сейчас у нас производится около 100 000 масок в день, - отметили в компании. - Они расходятся не только по Санкт-Петербургу, но и отправляются в другие регионы. В аптеки мы маски отгружаем ежедневно, но спрос настолько велик, что их сметают с прилавков в считанные часы. К тому же есть определенные проблемы с сырьем для производства. Периодически с ним возникают перебои. Не сказать, чтобы особенно часто, но все же.

Что в такой ситуации делать, производители представляют слабо — предприятия и так работают со стопроцентной загрузкой. Вероятно, просто работать и ждать, пока ажиотаж утихнет сам собой.

Между тем городские власти нашли для проблемы оригинальное решение: маски для жителей Санкт-Петербурга планируют закупать в Китае. Об этом сегодня, 16 марта, заявил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

- Там эпидемия идет на спад, мощности, которые у них развернуты, превышают внутреннюю потребность, - отметил он в ходе экстренного совещания в Смольное. - Начинается процесс направления этих средств защиты в другие страны.

Напомним: на 16 марта в Санкт-Петербурге по подозрению на китайский коронавирус госпитализированы 238 человек. Из общего числа пациентов 11 - иностранцы. А всего в Северной столице подтверждено шесть случаев коронавирусной инфекции.

По словам специалистов, маска - не панацея. И лучший способ не заразиться - укреплять иммунитет.Фото: Олег ЗОЛОТО

А СТОИТ ЛИ?

Тимур Пестерев, врач-эксперт:

- Маска снижает вероятность заражения где-то в два раза. Поэтому гарантией стопроцентной защиты ее назвать нельзя. Она нужна больше тому, кто болен, чтобы он не заражал окружающих. То же самое касается всяких респираторов и прочего. Все-таки пыль и вирус - совершенно разные вещи. Гарантию могут дать специализированные средства, имеющие необходимую категорию биологической защиты, но их в обычной аптеке купить не получится. Поэтому лучшее решение - не бежать в аптеку за масками и не скупать их по 500 штук в одни руки, а укреплять иммунитет.

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