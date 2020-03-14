В Петербурге зафиксирован шестой случай заболевания коронавирусом

14 Март 2020 2020-03-14T18:38:19+03:00

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Роспотребнадзор обновил данные по числу подтвержденных случаев коронавируса в России. За сутки из стало больше на 14, общее число достигло 59. «Лидирует» пока столица, там заболевших больше всего. Увы, но в список снова попал Петербург - плюс еще один случай.

- За последние сутки в России зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, 9 – в Москве, 1 в Московской области, 1 в Санкт-Петербурге, 2 в Кемеровской области, 1 в Калиниградской области, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По предоставленным сведениям, все заболевшие в последние две недели ездили в Европу: (Италия, Франция, Австрия, Германия, Испания, Польша, Швейцария). Сейчас все пациенты находятся в изолированных боксах в медучреждениях.

Напомним, что накануне в Петербурге подтвердились сразу три случая коронавируса. Таким образом общее число горожан с новым заболеванием достигло шести. Вместе с ними в Боткинской больнице находится и молодая жительница Кудрово - единственная из Ленинградской области у которой также нашли опасную инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU