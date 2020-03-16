БДСМ и голые девушки: Родители подростков нашли педагога среди участников эротических вечеринок

Эротичные вечеринки и любовь к БДСМ. 32-летняя брюнетка Агния (имя изменено – прим.ред.) из Петербурга участвует в смелых перфомансах, а потом делится своими голыми снимками в специальных группах в соцсетях. Но такой Агния становится только по вечерам. В обычное же время она строго одетая Агния Владимировна – бывший учитель школы, а ныне репетитор по биологии и химии…

«СТАВ УЧИТЕЛЕМ, ПИЩУ ОТ ВОСТОРГА»

- Хозяйка зоны сладкой боли. Война со своими страхами, желаниями, мыслями - это то, что в каждом из нас. Порка в разных темпах, может быть нарастающей с игрой на грани, а может быть жестокой сразу, про испытание тела. Садизм и забота, - сложно представить, что ссылку на группу с таким постом публикует бывший школьный учитель. Но Агния действительно профессиональный педагог. И это та часть жизни, которую она не афиширует. В официальных аккаунтах в соцсетях преподаватель себя подает иначе.

Так педагог выглядит в официальных соцсетяхФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Я репетитор по биологии и химии. С 2017 года работала учителем биологии в одной из питерских гимназий, педагогом в центре допобразования и детском лагере, - презентует себя Агния. - По образованию я биоэколог, закончила биофак в 2009 году. Я не собиралась быть учителем, но оказалось, что это мое. Я очень люблю рассказывать всякие интересности и полезности. И открывать каждый день новые Америки вместе со своими учениками! Став учителем, тихо пищу от восторга, боюсь, но радуюсь. Люблю читать, решать задачки. Люблю театр, в этом есть невероятное волшебство. Люблю путешествовать. Люблю учить.

Еще в 2018 году Агния делилась в соцсетях счастливыми моментами из жизни школы: фото с учениками, переписка с ними, где они восторгаются ею. В ее аккаунте фотографии были исключительно положительные, на снимках она в строгой юбке ниже колена с книгой в руках. Посты с самопрезентацией подписаны лаконично: «Правда обо мне». Но недавно родители некоторых подростков совершенно узнали, что у Агнии Владимировны есть и другая правда, которая многих насторожила.

«ОТ ВЛАГАЛИЩНЫХ ЛИСТЬЕВ УЧЕНИКИ СТАНОВЯТСЯ ПУНЦОВЫМИ»

В редакцию «Комсомолки» обратился обеспокоенный читатель, который заметил, что кроме обучения детей девушка якобы участвует в секс-вечеринках формата БДСМ.

А так в чатах для взрослых Фото: скрин

- Репетитор параллельно с обучением детей и подростков занимается специфической деятельностью - организация групповых секс-вечеринок, - сообщил «КП» возмущенный читатель. – Также в открытом доступе есть ее лесбийские эротические фотографии и снимки формата БДСМ. Ее личная жизнь - ее личное дело, но она учит детей! При этом она неоднократно писала, что дети проявляют к ней интерес, что она специально вызывающе одевается, чтобы на нее обращали внимание ученики, а также пропагандирует «информирование» детей о сексе. Вопрос в том, насколько нормально, что подобный человек работает с детьми?!

Как оказалось, Агния действительно интересуется вечеринками для взрослых. У девушки в профиле в соцсетях стоит ссылка на открытую группу по этой тематике. Некоторые посты с призывом приехать на встречу 18+ в этом чате начинаются со слов: «Вы готовы, дети?». При этом в других чатах на подобную тематику, Агния не скрывает, что работает учителем и активно рассказывает о профессии.

«Провела прямой эфир с детьми, не удержалась от личной фотосессии, тяжело быть красивой училкой», - хвастается Агния в чате для взрослых.

Педагог (слева) говорит, что это фот не имеет отношение к лесбийским отношениям Фото: скрин

Или вот еще: «Влагалище – это от того, что в данный орган можно что-то вложить. Даже у растений есть влагалищные листья, отчего мои ученики-юноши становятся пунцовыми, когда ботанику проходим». На сообщение о наборе людей для съемок в БДСМ-фильме, девушка шутит: «Предложу ученикам». При этом в специализированных группах можно найти фото обнаженной Агнии или снимки, где педагог страстно целуется с девушкой.

«РАЗМНОЖЕНИЕ – ЭТО ТЕМА ПО ЕГЭ»

Сама Агния, к слову, в двух своих увлечениях – работе с детьми и вечеринках для взрослых - не видит ничего противоестественного. Об этом педагог сама рассказала корреспонденту «Комсомолки».

- Вы откуда узнали про меня? В школе я сейчас не преподаю. Набираю учеников разных возрастов, занимаюсь только частным репетиторством, - удивилась Агния звонку из редакции «КП». - Про секс-вечеринки вы откуда узнали? Очень интересно.

- Извините, как вы совмещаете два увлечения: работу с детьми и БДСМ? – уточняем мы у педагога.

- Я не совмещаю. Преподавание - отдельно, личная жизнь - отдельно.

- А если дети увидят ваши голые фотографии, они в открытом доступе?

- В открытом доступе их нет. Если увидят, то в человеческом теле нет ничего страшного.

Фото с одной из вечеринок с педагогом Фото: скрин

- Вы с детьми действительно говорите о сексе?

- Я преподаю биологию, анатомию. Секс - это физиологический процесс. О нем я рассказываю. Размножение и развитие - это тема для подготовки к ЕГЭ.

- А однополые отношения и БДСМ?

- Про это я с детьми, конечно, не говорю. Я подаю информацию детям в учебном ключе.

- Правда, что вы специально вызывающе одеваетесь?

- Это большой ложный домысел, я писала, что всегда одеваюсь красиво, потому что ученикам это нравится. У меня никогда в одежде не было и нет декольте и коротких юбок. Красиво одеваться - это не соблазнять. Красота - это гармония, это стиль. Красота должна окружать детей.

- Не было такого, что кто-то из детей натыкался на фото, где показана ваша вторая жизнь?

- Не знаю, мне не говорили. У меня нет второй жизни, она у меня одна.

- То есть вы ее не скрываете?

- От кого? (смеется) Все, что нужно знать детям от меня, как от преподавателя, они знают. Все, что не нужно знать, они не знают. Всего вам доброго!

После разговора по телефону Агния сама написала «КП» и поинтересовалась, в каком ключе мы хотим подать материал: «сжечь ее на костре» или «напишите по притеснение прав человека», намекая, что она, как и любой другой человек, имеет право на личную жизнь.

- Я преподавала и, как вы видели по отзывам, делала это хорошо. Дети меня благодарят, - пояснила Агния. - Им преподала биологию и рассказывала о сексе на уровне программы и в рамках требований подготовки к экзамену. А моя личная жизнь - лично моя. Ученикам я о ней молчу. У них свое развитие и жизнь. Я за то, чтобы освещать секс со всех сторон, за то, чтобы подростки знали, что это такое, как отстаивать свои права и границы, как предохраняться, как избежать заболеваний. В учебных учреждениях я не работаю. И да, я скрываю свою личную жизнь в личных аккаунтах также, как и вы.

При этом свою причастность к организации секс-вечеринок девушка отвергла.

- Большая часть моих учеников поступает на бюджет в медвузы, побеждают в олимпиадах разного уровня, - похвасталась девушка. - Вообще начинают интересоваться логикой, техникой, философией, искусством. Кто-то становится волонтером общественных движений по моему примеру. Кто-то начинает заниматься своим делом и зарабатывать. И многие родители меня благодарят в том числе.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Здесь что-то не так с ответственностью»

- Здесь нужно смотреть на то, как реагируют на это родители, - поясняет детский и семейный психолог Михаил Зотов. - Социум реагирует на это негативно. Такие вещи не должны быть публичными. Если кто-то наткнется на это, то это подорвет авторитет педагога и других людей, которые работают в этой сфере. Тут что-то не совсем хорошо с ответственностью, как говорит наш гарант. Если дети натыкаются на такое, они в недоумении. Они хотят понять, это для социума норма, а так может быть? Если нет, то как правильно на это реагировать и можно ли это обсуждать?

А В ЭТО ВРЕМЯ

К слову, это уже не первый случай, когда педагог не скрывает своей насыщенной интимной жизни. Ранее в Северной столице уволилась 25-летняя учительница по истории и обществознанию Любовь Фролова. Скандал вокруг педагога разгорелся после того, как родители заметили, что девушка в «Твиттере» под ником «Владычица пивная» выкладывала откровенные посты: «Настроение пить пиво и…(заниматься сексом) под новый альбом Rammstein. «Кажется у меня был секс со всеми аспирантами/кандидатами наук/безумными программистами в петербургском Тиндере (соцсеть для знакомств – прим.ред.)». Общество после случившегося разбилось на два лагеря. Одни утверждает, что у учителя есть право на личную жизнь», а другие осуждают поступок преподавателя.

А что думаете вы?