В СПбГУПТД открылась Международная выставка-конкурс «Творческая весна»

В главном корпусе Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна открылась Выставка-конкурс «Творческая весна». В ней принимают участие порядка 200 авторов, среди которых есть как профессионалы, так и молодые художники и студенты. Свои произведения они представили в двух номинациях: живопись (монументально-декоративная, декоративная, станковая) и графика (станковая, декоративная). 1/3 участников выставки – это студенты и профессорско-преподавательский состав СПбГУПТД.

Фото Лилия Шафи́кова.

- Событие проходит в стенах университета во второй раз. Осенью был реализован подобный проект – выставка-конкурс «Созвучие», – комментирует заведующая кафедрой монументального искусства СПбГУПТД, доцент, кандидат искусствоведения, член Союза Художников России Дарья Антипина. – Очень радует, что откликнулись не только художники Санкт-Петербурга, свои работы представили авторы и из других регионов страны и ближнего зарубежья.

Так, петербуржцы могут увидеть произведения заочных участников из Молдовы, Казахстана, Вьетнама и Китая. Зрители могут ознакомиться с их работами на виртуальной экспозиции, которая будет доступна в период проведения выставки с 13 по 27 марта на видеомониторе.

Фото Лилия Шафи́кова.

Выставка «Творческая весна» проходит в рамках международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы монументального искусства». Главной целью события является объединение единомышленников, художников-монументалистов, теоретиков искусства, культурологов, искусствоведов, филологов, изучающих, прежде всего, проблемы монументальной живописи и скульптуры. Помимо «Творческой весны» в рамках конференции прошли также два мастер-класса: по римской мозаике и художественной эмали, а также Круглый стол «Монументальные школы России: история и современность». В дискуссии приняли участие представители монументальных школ Ростова-на-Дону, Иркутска, Москвы, Крыма. Задачей Круглого стола было нахождение точек соприкосновений, сходств и различий монументальных школ разных городов и регионов России, например Москвы и Петербурга.