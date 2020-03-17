Эрмитаж и Исаакиевский собор перешли в онлайн из-за коронавируса

На утро 17 марта в Петербурге и Ленинградской области в общей сложности восемь человек находятся в больницах с утвержденным диагнозом – коронавирус. Несмотря на то, что процент заболевших на многомиллиардный город не большой, в Северной столице и регионе приняты меры профилактики заражения. От части к этой программе присоединились и самые крупные музеи города на Неве – Эрмитаж и Исаакиевский собор. В музее временно закрылись хранилища, в во втором случае, пройдет концерт без зрителей.

ИСКУССТВО ОНЛАЙН

Однако соприкоснуться с прекрасным у всех желающих все равно получится. Побывать в выставочных залах и послушать музыку можно онлайн.

- В связи с принятием мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции проведение всех мероприятий в Реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня» временно приостановлено. Но вы можете побывать в РХЦ! Специально для наших посетителей двери в Фондохранилище Эрмитажа мы откроем виртуально, каждый будний день до конца вынужденного карантина мы будем показывать вам по одному новому открытому хранению, - сообщила пресс-служба Эрмитажа.

Первое прямое включение будет уже 17 марта в 15:00 – из хранилища карет и упряжи, которые использовали в повседневной жизни, дрожки российских императоров, экипажи для парадных церемоний Великих князей и знати. В виртуальном музее даже можно будет подробно рассмотреть две коронационные кареты, заказанные при Екатерине Великой и участвовавшие почти во всех коронационных церемониях, включая и самую последнюю в Российской Империи.

Ближайший концерт из Спаса будет транслироваться в соцсетьФото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Пресс-служба Исаакиевского собора сообщила об ограничении зрителей на предстоящем выступлении Концертного хора Петербурга.

- Недавно мы приглашали вас на концерт 18 марта в музей-памятник «Спас на Крови». В связи с угрозой распространения вируса, мы приняли решение о проведении концерта online, - говорится в сообщении.

Однако в 19:00 часов в день концерта будет проходить онлайн-трансляция, которая позволит, не в полной мере, но насладиться хором.

РАБОТА В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

Эрмитаж не планирует в ближайшее время проводить культурно-массовых мероприятий с численностью участников более 1000 человек и внимательно следит за количеством посетителей. Театры же в основном работаю в штатном режиме и играют спектакли. Однако есть и те, кто тоже решил перейти в режим онлайн.

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