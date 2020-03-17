Петербуржцы атакуют Финляндию перед закрытием границ из-за коронавируса

Петербуржцы и жители Ленобласти утром во вторник массово решили рвануть в Финляндию, где на карантин уже закрыли школы, музеи, театры и другие общественные места. По предварительным данным, с 18 марта Евросоюз на месяц закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции. Пока въехать из России в Суоми можно, поэтому многие отправились к соседям на собственном автомобиле. Веб-камеры на границе зафиксировали внушительную очередь. Правда, пока она скапливается непосредственно на пунктах пропуска. Судя по данным сервиса «На границе», больше всего смельчаков из России отправились в Финляндию через Брусничное. А в Торфяновке и Светогорске машин не так много.

– В Финляндии все спокойно. Граница открыта, – успокаивают друг друга автомобилисты на форуме.

– Светогорск полчаса назад [прошел] на ура! – пишет петербуржец.

Решили махнуть за продуктами в приграничные города и на автобусах. Пока турфирмы готовятся подсчитывать убытки из-за закрытия границ, «последние» автобусы до Лаппеенранты и Иматры забиты до отказа. При этом некоторые из фирм все же поостереглись возить клиентов в соседнюю Европу. Тем более что спрос на поездки в связи с коронавирусом последнее время убавился.

– Знаю, что у конкурентов утром отправился полный автобус в Финляндию. Я так понимаю, на фоне разговоров о закрытии границ с Евросоюзом. До этого же желающих поехать в другую страну резко поубавилось. У нас сегодня ничего не запланировано, мы пока ждем. Как появится информация, что граница закрыта, тогда и будем что-то решать. Сейчас бессмысленно это делать, – рассказала «КП-Петербург» представитель турфирмы, которая специализируется на автобусных турах в Суоми.

Стало известно, что железнодорожное сообщение поездами «Аллегро» и «Лев Толстой» между Россией и Финляндией завершится 19 марта. С 18 числа наша страна вводит запрет на въезд в страну иностранных граждан. Об этом сообщает на официальной странице в соцсети Генеральное консульство Финляндии. Чтобы жители и одной, и другой страны вернулись домой, последние поезда 18 марта отправятся из Хельсинки в Петербург в 19:00, из Петербурга в Хельсинки – в 20:30, а из Хельсинки в Москву – в 17:44.

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