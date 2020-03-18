2020-03-18T12:49:32+03:00
Происшествия

В Пулково отменили треть рейсов в города Европы, центральной Азии и Москву

Многие авиакомпании закрыли перелеты из-за угрозы распространения коронавируса
Лилия КОЗЛОВА
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В Пулково отменены около 80 перелетов между странами Европы, Азии и МосквойВ Пулково отменены около 80 перелетов между странами Европы, Азии и МосквойФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В аэропорту Пулково с утра среды, 18 марта, массово отменяются рейсы в города Европы, центральной Азии и даже столицу России, Москву. Причиной тому решений многих авиакомпаний о закрытии сообщения со странами, где новый коронавирус находится в активном распространении.

- 18 марта из Пулково уже отменены 39 рейсов, в Петербург – 40 самолетов, - говорится на информационном табло воздушной гавани.

Отменены рейсы в Ригу, Хельсинки, Франкфурт-на-Майне, Вену, Берлин, Дюссельдорф, Париж, Барселону, Рим, Милан, Прагу, а также многие другие города. Отечественные перевозчики «Россия» и «Уральские авиалинии» отменили ряд перелетом в Москву.

Похожая ситуация видна и в расписании самолетов на ближайшие два дня. Отменено по 30-40 вылетов и прилетов из городов по всему миру.

Напомним, что с 18 марта по 10 апреля, по постановлению министерства культуры, закрываются все учреждения, находящиеся в его введении. А это значит, что Эрмитаж, Мариинский театр и многие другие ушли на карантин. "КП-Петербург" узнала, как зрителям вернуть деньги за билеты на несостоявшиеся спектакли или выставки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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