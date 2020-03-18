История успеха СПбГУПТД: В университете рассказали о программе обмена студентами

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна рассказал об успехах работы по программе обмена студентами. Вуз много лет сотрудничает с иностранными вузами-партнерами по разным направлениям подготовки и принимает в своих стенах учащихся из разных уголков мира. Одним из студентов, прибывшим в СПбГУПТД из Кельна, стал немец Роман Фишер.

Его история в университете началась в 2008 году. Тогда Роман начал выбирать страну для обучения по программе обмена, вариантов у него было множество, и он с легкостью выбрал университет Лос-Анжелеса. Россию на тот момент студент не рассматривал, несмотря на то, что отзывы сокурсников, прошедших обучение в СПбГУПТД, были воодушевляющими. Роман имеет русские корни, и поездка в Россию при желании не была бы проблемой, он считал этот вариант более чем банальным в его случае.

В решение Фишера вмешался профессор-куратор, объяснивший, что в Петербурге он сможет получить действительно ценные знания и не упустить открывающиеся перспективы. Так Роман оказался в России. Как ни странно, языковые барьеры оказались для него не проблемой, а сыграли на руку, ведь в виду непонимания многих слов, понятий, процессов, ему приходилось постоянно задавать вопросы у сокурсников, преподавателей, студентов других курсов, да и просто у прохожих, в Германии не принято задавать вопросы на лекциях.

- Именно в это момент для него раскрылись люди, с которыми он учится, преподаватели Университета промышленных технологий и дизайна, которые никогда не оставались равнодушными и помогали студенту из Германии понять материал. Именно тогда Роман влюбился в людей, в университет и во все, что с ним связано, он твердо решил остаться в России, - рассказывают в СПбГУПТД.

Фото: Лиля Шафикова.

УСПЕШНЫЙ БИЗНЕСМЕН

Постоянное общение и множество вопросов окружающим помогло завести Фишеру русских друзей. С товарищем они запланировали проект, связанный с туризмом, но пришло время возвращаться в Германию. Спустя полгода Роман закончил университет в Кельне и вернулся в Петербург.

Вернувшись, друзья заключили договор с ведущей Швейцарской компанией по техническому туризму «Quietvox» об организации представительства в Санкт-Петербурге. Набравшись опыта в производстве аудио-оборудования для сферы туризма, получив все необходимые навыки, Роман параллельно открыл собственный бизнес по производству и продаже туристического оборудования, оборудования «аудиогид» различной модификации и конструкции. Сегодня годовой оборот компании «InfoTouch» составляет 37 млн. руб. Компания вышла на экспорт, и продукция поставляется в Армению, Грузию и Белоруссию, следующий этап – охватить рынок Европы и ЮАР и выйти на показатель годового оборота 42 млн. руб.

Два раза в год Роман путешествует с целью найти новые идеи для модификации своих устройств. Он постоянно задает вопросы, не боясь, что кто-то примет его за глупого человека, он узнает, чего не хватает искушенному туристу и воплощает новые идеи в жизнь с помощью группы промышленных конструкторов и дизайнеров