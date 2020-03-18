2020-03-18T14:59:34+03:00
Новости компаний

ВТБ выдал более 100 млрд рублей ипотеки с начала года

И нарастил объем выданных кредитов на 14%
Поделиться:
ВТБ выдал более 100 млрд рублей ипотеки с начала года. Фото предоставлено пресс-службой Банка ВТБ.ВТБ выдал более 100 млрд рублей ипотеки с начала года. Фото предоставлено пресс-службой Банка ВТБ.
Изменить размер текста:

Наибольшим спросом у клиентов ВТБ пользуются программы по приобретению готовой недвижимости – это более 43% от всех совершенных сделок – 18,6 тыс. кредитов. Повышенный интерес заемщиков сохраняется к госсубсидированию – по программе «Ипотека с господдержкой» за январь-февраль банк провел более 2,9 тыс. сделок на 8,3 млрд рублей. В рамках государственной поддержки многодетных семей (450 тыс. руб. на погашение ипотеки) ВТБ принял с начала года 1,8 тыс. заявлений.

На фоне снижения ценовых параметров в начале года ВТБ за отчетный период рефинансировал 12,9 тыс. ипотечных кредитов почти на 27 млрд рублей, утроив эти показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общем объеме ипотечных продаж ВТБ доля рефинансирования достигла 25,5%.

В конце 2019 года ВТБ первым из лидеров рынка начал работу по программе Дальневосточной ипотеки. За это время принято более 3,6 тыс. заявок на 15 млрд рублей и одобрено порядка 2,4 тыс. кредитов на 9,5 млрд рублей.

- В первом квартале рынок ипотечного кредитования показывает рост: в прошлом году выдачи ВТБ выросли на 0,7%, а за первые два месяца этого – уже на 14%. При этом в марте клиенты очень активны в плане заявок на кредиты, спрос вырос примерно на 15% от средних значений. В этих условиях мы продолжаем выдачу ипотеки по ставкам менее 8%», – прокомментировал руководитель департамента ипотечного и автокредитования ВТБ Евгений Дячкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Банк ВТБ»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Петроэлектросбыт» призвал оплачивать счета удаленно и не ходить в пункты приема платежей
Сильный ветер со снегом надвигаются на Петербург и Ленобласть
Самосвалам перекрыли дороги в Ленинградской области
«Спокойствие!»: в Петербурге появилась инсталляция из гречки и туалетной бумаги
Склад 3,5 тонн «санкционки» нашли на юге Петербурга
Закладчик наркотиков при задержании упал с 15 этажа
Петербуржец умер в ванной у друга, вернувшись из клиники
«Сотрудник банка» по телефону выманил у четверых пенсионерок 1,7 миллиона рублей
Петербуржец сдал полиции парня своей малолетней дочери за их взрослые отношения
Досрочную сдачу ЕГЭ в Петербурге перенесли на дни основного этапа
В Эрмитаже появится свой президент
«Продукты в городе есть»: Беглов проверил торговые полки Петербурга на наличие гречи и риса
В Луге с рельсов сошла электричка
Первый в России единый ресурс дистанционного обучения школьников создадут в Петербурге
Кот-дичок застрял в вентшахте, испугавшись нового дома и хозяина