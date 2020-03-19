Екатерина Юрьевна Галынина: Санкт-Петербургский «Центр планирования семьи и репродукции»

Если мы обращаемся к врачу, то ждем от него высочайшего профессионализма и человеческого, искреннего, внимания к нашим проблемам. Пациенты Екатерины Юрьевны уверяют: их доктор обладает всеми этими качествами.

Общий профессиональный стаж доктора Галыниной составляет 16 лет. 13 из них она работает в городском « HYPERLINK "https://cpsr-spb.ru/" Центре планирования семьи и репродукции».

Основные направления работы Екатерины Юрьевны – лечение женского бесплодия, привычного невынашивания беременности, эндокринных нарушений у женщин, воспалительных заболеваний мочеполового тракта. Доктор консультирует женщин (в том числе будущих мам), наблюдает беременных пациенток с отягощённым акушерско-гинекологическим анализом.

Пациентки ценят в Екатерине Юрьевне позитивный настрой, доброжелательное и внимательное отношение и, конечно, профессиональный подход. Она обладает умением терпеливо и доходчиво отвечать на все возникающие у женщин вопросы. По мнению доктора, взаимопонимание между врачом и пациентом – такая же полноценная составляющая приема, как осмотр, диагностика и назначение эффективной терапии.

Команда Галыниных: В Центре планирования семьи и репродукции доктор работает вместе с мужем.Фото: Андрей ГАШЕВ

ПЯТЬ ВОПРОСОВ ДОКТОРУ

– Почему вы решили стать врачом и как выбрали свою специализацию?

– Медицина – это моя мечта детства. Я всегда хотела быть врачом и нисколько не сомневалась, что стану им.

– Насколько распространены проблемы со здоровьем «по вашему профилю» у петербуржцев, и какие факторы на это влияют?

– К сожалению, эти проблемы в Санкт-Петербурге очень распространены. Это связано с современным образом жизни молодёжи, экологией, питанием, малоподвижным образом жизни и поздним планированием беременности. Чтобы избежать проблем со здоровьем, необходимо раз в год обязательно HYPERLINK "https://cpsr-spb.ru/" посещать гинеколога, даже если нет жалоб и ничего не болит.

– Самые весомые поводы поскорее записаться на прием к гинекологу?

– Сейчас особенно часто встречаются пациенты с пониженным иммунным статусом и негативным эмоциональным фоном, поэтому обратиться к доктору нужно обязательно, если вы планируете беременность. Ну а если есть нарушение менструального цикла, воспаление мочеполового тракта, появилась угроза прерывания беременности, то к врачу нужно обращаться незамедлительно.

– Поделитесь с нашими читателями собственной формулой здоровья?

– Занятия спортом, правильное питание, позитивное отношение к жизни. Главное, помнить, что наш организм – это целостная система, и каждый орган, каждая функция находятся в тесном взаимодействии друг с другом.

– Быть петербургским доктором – что это значит для вас?

– Это честь для меня - работать в культурной столице России, но это также и большая ответственность. Работать в Петербурге – это значит постоянно расти над собой. В городе очень много образовательных учреждений, которые позволяют повышать свой профессионализм.

Как записаться на прием и обратиться за помощью:

- по телефону: 8 (812) 670-76-76.

- На сайте городского «Центра планирования семьи и репродукции»: cpsr-spb.ru