2020-03-19T16:52:34+03:00
Общество

Ученые СПбГУПТД провели новые испытания по модификации текстиля

Новая технология повысила прочность окраски и увеличила устойчивость к трению
Маргарита РЕПИНА
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Ученые из Петербурга рассказали о своих разработках. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.Ученые из Петербурга рассказали о своих разработках. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.
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На кафедре химической технологии Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, крупнейшего вуза художественно-технологического профиля в России, были проведены инновационные исследования, посвященные применению фотокатализаторов на основе диоксида титана в текстильной промышленности, а также предобработке волокон на основе полигетероариленов.

В ходе испытаний по окраске текстильного материала, проведенных учеными СПбГУПТД, были зафиксированы высокие показатели прочности окраски и устойчивости к трению по сравнению с традиционной технологией использования органических пигментов. Изобретенная технология открыла новые возможности для многофункциональной модификации текстиля. Использование интерференционных пигментов позволило получить новые колористические эффекты структурной окраски с одновременным приданием свойств самоочистки поверхности текстильных материалов, а также таких свойств, как антибактериальная защита и уничтожение неприятного запаха.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

-Уникальность технологии заключается и в способе внедрения: она не требует специального оборудования и дает возможность производить конкурентоспособный товар в эффективном соотношении цены и качества», - комментирует автор разработки, доцент кафедры химической технологии СПбГУПТД Наталья Дащенко.

Достижения ученых приблизили российскую текстильную промышленность к решению вопроса адаптированности имеющегося на текстильных предприятиях оборудования под производство современного, конкурентоспособного продукта.

Особое внимание занимает и исследовательская работа ученых СПбГУПТД по предобработке волокон на основе полигетероариленов, одним из авторов которой является Тамара Дянкова, член Российского Союза химиков-текстильщиков и колористов, профессор кафедры химических технологий СПбГУПТД. С помощью метода нейросетевого моделирования в рамках исследования были выявлены условия предобработки и последующего крашения тканей, позволяющие достигнуть максимальный уровень функциональных свойств. После проведенных испытаний технология предобработки с использованием пиромеллитовой кислоты на электронных машинах «Рапидстретч RS-1» испанской фирмы «ATYC» была рекомендована российским производителям текстильной отрасли и взята в работу отечественными предприятиями легкой промышленности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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