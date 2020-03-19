2020-03-19T17:27:06+03:00
Коронавирус Covid-19

«Мы приступаем к созданию прототипа вакцины»: Ученые НИИ гриппа рассказали, как поможет расшифровка генома COVID-19

Теперь специалисты смогут разобраться, как мутирует вирус и откуда он пришел [видео]
Роман ЛЯЛИН
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НИИ гриппа расказали о геноме вирусаНИИ гриппа расказали о геноме вирусаФото: Роман ЛЯЛИН
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Российским ученым из «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Минздрава России удалось расшифровать геном нового коронавируса. Материалы для исследования были получены от пациентки, которая заболела COVID-19. Женщина поступила к медикам с признаками обычного гриппа, но вскоре выяснилось, что у нее та самая китайская зараза. Тогда специалисты петербургского института и решили взяться за расшифровку генома. Эта информация должна помочь специалистам в создании вакцины и разобраться, как эволюционирует и насколько динамично распространяется новый коронавирус.

Расшифровка генома простыми словами – это получение генетических данных о вирусе. Сейчас ученые НИИ гриппа имеют полный геном коронавируса SARS-CoV-2 (это штамм, вызывающий заболевание Covid-19 - прим.Ред.). Для мира это не первая расшифровка генома, но первая для России. Дело в том, что заболевшие в нашей стране появились недавно. Но данные, полученные в России, позволят сравнить их с зарубежными исследованиями.

- Расшифровка генома была в рамках рутинного надзора за гриппом, - пояснил и.о. директора НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов. - Этот вирус мы выложили в международную систему. Сам коронавирус имеет более 100 мутаций. В нашем случае мы расшифровали одну из них. Это поможет сравнить их с теми мутациями, которые были получены в других странах. Там мы отследим, откуда пришел вирус, как он меняется по сравнению с заболевшими из других государств. Эта коллекция будет пополняться. В конечном итоге исследования позволят нам сделать вакцину. Но ускорить разработку вакцины это не поможет.

И.о. директора НИИ гриппа Дмитрий Лиознов: Вакцина от коронавируса может появиться только через несколько лет.Роман ЛЯЛИН

На создание вакцины от COVID-19, по словам Дмитрия Лиознова, потребуется время.

- Исследования вакцины будут сначала на животных, - пояснил ученый. - Потом уже на добровольцах. Вакцины в этом году не будет. Это займет несколько лет. У нас в стране 4-5 исследовательских коллективов занимается разработкой вакцины. Сейчас мы говорим только об идеях, которые будут воплощаться в жизнь. Пока мы можем сделать прототип вакцины – это займет порядка 6 месяцев. Здесь вопрос клинических исследований. Мы не можем подвергать людей опасности.

Ученый добавил, что сейчас все силы брошены на то, чтобы не допустить распространения коронавируса внутри страны.

- Поскольку нет вакцинации, главная задача - не допустить передачи вируса от заболевших, - уточнил Лиознов. - Поэтому ограничены массовые мероприятия, нужно соблюдать гигиену. Мыть руки. Маски - к ним сложное отношение. Самый большой риск при коронавирусе - мельчайшие капли, которые, к сожалению, проникают через маски. Помогают только респираторы. Маска важна тому, кто болеет, чтобы не заразить других.

ИСТОЧНИК KP.RU

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