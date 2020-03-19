Увеличилось количество заболевших коронавирусом в Петербурге
В Петербурге в четверг, 19 марта, увеличилось количество заболевших коронавирусом. Теперь госпитализированных пациентов в больнице Боткина с подтвержденным диагнозом насчитывается девять – семеро из Северной столицы и одна женщина из Кудрово, Ленинградская области.
- В Петербурге лабораторно подтвержден еще один случай коронавирусной инфекции COVID-2019. 23-летняя пациентка поступила в Клиническую инфекционную больницу им. С. П. Боткина 16 марта 2020 года, - сообщили в комитете здравоохранения Северной столицы.
Известно, что девушка за границу не выезжала. Она заболела в результате контакта с гостями из Швейцарии.
На данный момент врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное. Жалоб на состояние здоровья у пациентки нет.
Таким образом, в Птербурге по данным на 19 марта выявлено 10 случаев коронавирусной инфекции. Два человека выписаны, остальные находятся в инфекционных боксах больницы Боткина.
Напомним, что накануне, 18 марта, в Боткинскую больницу были госпитализированы 57 человек с подозрением на китайскую инфекцию.
ИСТОЧНИК KP.RU
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