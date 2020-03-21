Частный вертолет потерпел крушение в Нарьян-Маре

В Ненецком автономном округе в субботу, 21 марта, потерпел крушение частный вертолет. Воздушное судно марки Bell 206 рухнуло на землю вблизи мыса Константиновский. Эту информацию подтвердили «КП-Петербург» в пресс-службе Главного Управлении МЧС России по Ненецкому автономному округу. В вертолете находились два человека, пилот погиб. Пассажиром была женщина, она выжила.

- Пострадавшую доставили в тяжелом состоянии в больницу Нарьян-Мара, - рассказали в ГУ МЧС по Ненецкому автономному округу.

Вблизи мыса Константиновский потерпел крушение частный самолет.

Вертолет был частным,а управлял им индивидуальный предприниматель. Он вылетел из Нарьян-Мара 21 марта и направлялся в сторону мыса Константиновский. В назначенное время вертолет не вышел на связь, после чего сотрудники МЧС начали поисково-спасательную операцию. Обстоятельства авиакатастрофы уточняются.

По факту крушения вертолета Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств крушения вертолета, а также причин и условий, способствовавших данному происшествию. Расследование уголовного дела продолжается, - отметили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР.