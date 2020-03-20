Мосты в Петербурге начнут разводить с 10 апреля

Разведенные мосты – один из главных символов Санкт-Петербурга. Зимой, когда прекращается навигация и они перестают раскрывать свои крылья, город выглядит по-другому. Этому радуются водители, но огорчаются туристы. Однако уже весной все встает на привычные места. Так, с 10 апреля 2020 в Санкт-Петербурге вновь начнется постоянная разводка мостов.

- С 17 марта была начата технологическая разводка ряда мостов. А новый сезон навигации откроется 10 апреля 2020 года, - сообщает пресс-служба «Мостотреста».

До этой даты на переправах пройдет техосмотр всех механизмов и состоятся подъемные испытания мостов. Петербургским водителям, любящим ездить по ночам, уже сейчас советуют следить за расписанием разводок, чтобы не стоять перед Невой без возможности попасть на другой берег.

Всего до начала навигации мосты на Неве и Малой Неве будут разведены более 50 раз. Больше всего разводок выполнит Литейный мост – их будет 14.

Расписание технологических разводок мостов:

в ночь с 22 на 23 марта

Троицкий мост: с 01:20 до 04:50

Тучков мост: с 02:00 до 04:55

в ночь с 23 на 24 марта

Володарский мост: с 02:00 до 05:45

Литейный мост: с 01:40 до 04:45

Троицкий мост: с 01:20 до 04:50

Тучков мост: с 02:00 до 04:55

Сампсониевский мост: с 01:30 до 04:30

в ночь с 24 на 25 марта

Большеохтинский мост: с 02:00 до 05:00

Троицкий мост: с 01:20 до 04:50

Благовещенский мост: с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00

в ночь с 25 на 26 марта

Литейный мост: с 01:40 до 04:45

Благовещенский мост: с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00

в ночь с 26 на 27 марта

Володарский мост: с 02:00 до 05:45

Литейный мост: с 01:40 до 04:45

Дворцовый мост: с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55

Биржевой мост: с 02:00 до 04:55

Гренадерский мост: с 01:30 до 04:30

в ночь с 29 на 30 марта

Александра Невского мост: с 02:20 до 05:10

Литейный мост: с 01:40 до 04:45

Дворцовый мост: с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55

Тучков мост: с 02:00 до 04:55

в ночь с 30 на 31 марта

Александра Невского мост: с 02:20 до 05:10

Литейный мост: с 01:40 до 04:45

Благовещенский мост: с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00

Гренадерский мост: с 01:30 до 04:30

в ночь с 31 марта на 1 апреля

Литейный мост: с 01:40 до 04:45

Благовещенский мост: с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00

в ночь с 1 на 2 апреля

Большеохтинский мост: с 02:00 до 05:00

Литейный мост: с 01:40 до 04:45

Дворцовый мост: с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55

в ночь с 2 на 3 апреля

Володарский мост: с 02:00 до 05:45

Большеохтинский мост: с 02:00 до 05:00

Литейный мост: с 01:40 до 04:45

Дворцовый мост: с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55

Биржевой мост: с 02:00 до 04:55

Кантемировский мост: с 01:30 до 04:30

в ночь с 5 на 6 апреля

Александра Невского мост: с 02:20 до 05:10

Литейный мост: с 01:40 до 04:45

Дворцовый мост: с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55

Тучков мост: с 02:00 до 04:55

в ночь с 6 на 7 апреля

Литейный мост: с 01:40 до 04:45

Благовещенский мост: с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00

Тучков мост: с 02:00 до 04:55

Кантемировский мост: с 01:30 до 04:30

в ночь с 7 на 8 апреля

Володарский мост: с 02:00 до 05:45

Литейный мост: с 01:40 до 04:45

в ночь с 8 на 9 апреля

Литейный мост: с 01:40 до 04:45.

В «Мостотресте» отмечают что разводка будет осуществляться в указанные промежутки, но не обязательно займет все время.