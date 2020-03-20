«До сих пор не ясно, какой штамм до нас добрался»: вирусолог назвал сценарии распространения китайского коронавируса в Санкт-Петербуге

Ситуация с китайским коронавирусом в Северной столице находится под жестким контролем. Однако как будут развиваться события в дальнейшем, прогнозировать пока что очень сложно. По словам вирусолога, профессора кафедры микробиологии Санкт-Петербургского государственного университета Алексея Потехина, возможны сразу несколько сценариев — от лучшего к худшему.

- Все будет зависеть в основном от двух вещей, - констатирует ученый. - Во-первых, от того, не пропустим ли мы основную вспышку заболеваемости. Здесь можно посмотреть на опыт двух стран: Италии и Германии. В Италии ее, к сожалению, пропустили, опоздали с мерами безопасности, как результат — большое количество зараженных и очень высокая смертность. В Германии зараженных тоже много, но смертность, наоборот, низкая — как раз потому, что там и правительство и люди смогли среагировать вовремя.

В Санкт-Петербурге из-за опасности эпидемии закрываются культурные учреждения.Фото: Артем КИЛЬКИН

Второй момент — новый коронавирус, как и любые другие, может со временем изменяться, мутировать и давать новые штаммы. И какой именно штамм добрался в конце концов до Санкт-Петербурга, пока окончательно не ясно.

- Сами по себе коронавирусы с момента появления, как правило, понемногу слабеют и становятся менее опасными, - отмечает наш собеседник. - В Италию, например, скорее всего, попал изначальный штамм — тот самый, который до этого свирепствовал в Китае. Этим тоже можно объяснить то, почему ситуация там так резко ухудшилась.

Вероятно, продолжает ученый, через пару недель то же самое ждет Россию в целом и Санкт-Петербург в частности — правда, конечно, не в таких пугающих масштабах. После того, как основная вспышка закончится, количество новых зараженных пойдет на спад — и, если все сложится благополучно, к середине лета их перестанут выявлять совсем. Если же сценарий окажется тяжелым, все затянется еще примерно на полгода.

Провериться на китайский коронавирус, согласно постановлению губернатора города, можно в любой районной поликлинике.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Конечно, обойтись без летальных случаев вряд ли удастся, - констатирует Потехин. - Любая инфекционная болезнь в период обострения, да к тому же еще и новая, малоизученная, всегда забирает какое-то количество жизней. Тем более и в стране в целом и в Санкт-Петербурге живет очень много пожилых людей, которые находятся в группе риска. Но, повторюсь, если все пройдет хорошо, нам удастся сократить количество трагических случаев до минимума.

Впрочем, сам по себе новый тип коронавируса никуда не денется. Когда все закончится, он пополнит собой число обычных ОРВИ — таких же, например, как грипп.

- Его не уничтожат карантинами. Лекарств против него, как и против большинства вирусов, нет, врачебные рекомендации – поддерживающая терапия, - отмечает вирусолог. - Но при этом коронавирус совершенно не похож на тот же вирус гриппа. У коронавирусов нет особенностей и механизмов, обеспечивающих высокую изменчивость. Они, вероятно, пойдут по обычному пути таких инфекций – чем дольше вместе с человеком, тем мягче симптоматика. И новые формы будут появляться редко и не будут эффективно преодолевать иммунный барьер, возникающий после первого заражения.

В инфекционной больнице имени Боткина с подозрением на китайский коронавирус находится 321 человек.Фото: Олег ЗОЛОТО

Одним словом, причин для страха и ужаса нет. Но карантин и рекомендации врачей все-таки обязательно соблюдать. Даже если паника вокруг коронавируса создана в основном искусственно — чем быстрее она закончится, тем быстрее все вернется на круги своя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/767547" frameborder="0"></iframe> В НИИ гриппа им. Смородинцева расшифрован полный геном коронавируса из России.Директор НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Дмитрий Лиознов в четверг в Санкт-Петербурге прокомментировал расшифровку полного генома нового коронавируса сотрудниками Института.

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