2020-03-20T17:26:03+03:00
Происшествия

Количество зараженных коронавирусом в Петербурге на 20 марта 2020 года: Четыре новых больных появились в Боткина

Количество зараженных коронавирусом в Петербурге за сутки увеличилось в два раза
Лилия КОЗЛОВА
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Количество зараженных коронавирусом в Петербурге 20 марта увеличилось в два разаКоличество зараженных коронавирусом в Петербурге 20 марта увеличилось в два разаФото: Олег ЗОЛОТО
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В Северной столице зарегистрированы новые случаи заболевания «китайской пневмонией». Как стало известно в пятницу, 20 марта 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Петербурге увеличилось в два раза. В больнице Боткина находятся еще четыре пациента, у которых все анализы подтвердили диагноз.

- Случаи подтверждаем, подробности будут через полчаса – час, - уточнили «КП-Петербург» в комитете здравоохранения города.

Пол и возраст новых пациентов с коронавирусом пока что не известен.

Напомним, что на утро 20 марта в Боткинской больнице находились 321 человек с подозрением на коронавирус, 18 из них – дети. Буквально за сутки были госпитализированы 47 человек, при этом выписано 40.

Также в палатах находятся восемь человек, у которых вирус подтвержден. Это одна жительница Кудрово из Ленинградской области и семеро петербуржцев. Теперь к ним присоединились еще четыре человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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