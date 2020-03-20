2020-03-20T10:08:50+03:00
Общество

С подозрением на коронавирус в больнице Боткина находится 321 пациент, в том числе 18 детей

Обновленные данные по состоянию на утро 20 марта привел городской Оперштаб
Петр КИБЕР
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С подозрением на коронавирус в Петербурге госпитализировали 321 пациента.С подозрением на коронавирус в Петербурге госпитализировали 321 пациента.Фото: Олег ЗОЛОТО
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За прошедшие сутки в Петербурге на 47 человек увеличилось число госпитализированных пациентов, имеющих подозрение на коронавирус. По состоянию на утро 20 марта в Боткинской инфекционной клинической больнице находится 321 человек, среди которых 18 детей.

- За прошедшие сутки поступило 47 человек, выписано 40, - сообщает городской Оперативный штаб по нераспространению коронавирусной инфекции.

Также в палатах находятся восемь человек, у которых вирус подтвержден. Это одна жительница Кудрово из Ленинградской области и семеро петербуржцев. Напомним, что 9 марта стало известно о еще одном жителе Северной столицы, у которого найден коронавирус. Одной из заболевших числится сотрудница одной из компаний, входящих в структуру «Росатома».

В свою очередь губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, после общения с учеными из НИИ гриппа заявил, что пик заболеваемости новой вирусной инфекцией пройдет через 2-3 недели. А пока призвал горожан соблюдать меры гигиены и заверил, что город полностью готов к нынешней ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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