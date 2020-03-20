Карантин в Санкт-Петербурге: Смотрим онлайн-спектакли и присоединяемся к виртуальным турам по музеям

В связи с угрозой распространения коронавируса в Петербурге закрылись почти все культурные, развлекательные и спортивные учреждения. Однако многие театры и музеи тут же предложили горожанам альтернативу – онлайн-режим. Смотреть спектакли, гулять по залам, посещать выставки – все это во время карантина можно будет делать прямо с дивана. «Комсомолка» составила подборку доступных онлайн-площадок в Петербурге.

МУЗЕИ

Эрмитаж

На сайте музея можно совершить виртуальную прогулку по залам музея. А в официальной группе в соцсети Эрмитаж будет выкладывать подборку видео, лекций, а также уведомлять об онлайн-трансляциях, показах фильмов и других программах. Здесь же можно посмотреть недавно вышедший фильм «Эрмитаж. Снято на iPhone» – прогулку по музею длиной 5 часов 20 минут.

Русский музей

На сайте можно ознакомиться с собранием, а также «пройтись» по всеми входящими в состав музея филиалами на виртуальной экскурсии. В Инстаграм сотрудники музея запускают прямые эфиры с экскурсиями. А с программой ближайших онлайн-мероприятий можно ознакомиться в группе музея в соцсети.

ГМЗ «Царское Село»

Музей-заповедник запускает онлайн-трансляции экскурсий по Екатерининскому дворцу. Расписание можно узнать в группе в соцсети.

ГМЗ «Петергоф»

Сотрудники музея сделали интересную подборку для посетителей в соцсети. Там можно ознакомиться онлайн-библиотекой Петергофа, мультимедийными проектами и видео (например, полной версией праздника фонтанов).

Центр современного искусства имени Сергея Курехина

Доступна виртуальная экскурсия по выставочному проекту Людмилы Беловой «Процессы».

Российский этнографический музей

Доступны виртуальные туры по залам музея.

Кунсткамера

Предлагает виртуальный тур по музею. Также посмотреть коллекцию музея онлайн можно здесь. ЦВЗ «Манеж»

Команда музея планирует записать видеоэкскурсию с текущей выставки «Лаборатория Будущего. Кинетическое искусство в России» и опубликовать в соцсети.

ТЕАТРЫ

Александринский театр

Александринка переходит в формат онлайн-вещания. Уже 21 марта зрителям покажут премьеру спектакля Теодороса Терзопулоса «Маузер».Она будут доступна бесплатно в приложении «Триколор Кино и ТВ». Многие из программ покажут на официальном сайте театра alexandrinsky.ru. За новостями можно следить в группе в соцсети.

Мариинский театр

Для зрителей тоже организовали онлайн-трансляции спектаклей, подробности и расписание в соцсети.

Театр «Мастерская»

Трансляции спектаклей будут показывать в группе в соцсети, там же можно ознакомиться с расписанием в соцсети.

Филармония им. Шостаковича

Записи концертов и будущие онлайн-трансляции можно послушать на сайте филармонии philharmonia.spb.ru, а также в официальной группе в соцсети.

Большой театр кукол

Для маленьких зрителей доступны видеозаписи спектаклей в соцсети.