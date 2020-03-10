2020-03-23T10:59:54+03:00
Досуг

Григорий Чернецов поздравил женщин с 8 марта

Петербургский артист собрал четырехтысячный БКЗ с первой попытки
Маргарита РЕПИНА
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Григорий Чернецов дал сольный концерт. Фото: организаторы.Григорий Чернецов дал сольный концерт. Фото: организаторы.
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Уже на протяжении более полувека БКЗ «Октябрьский» открывает для страны новые имена. Так, в свое время здесь впервые зажглась звезда Валерия Леонтьева, Елены Ваенги, Ларисы Долины и многих других артистов. В этом году эту честь доверили Григорию Чернецову.

Молодой певец уже знаком петербургским зрителям по участию в сборных концертах, а также выступлениям на сцене прославленного Мариинского театра. Теперь же он взял для себя новую высоту и собрал БКЗ «Октябрьский» с сольной программой.

В репертуаре Григория не только известные композиции, но и сольные песни, которые наверняка пришлись по душе взыскательной публике северной столицы. Во время его исполнения зрители в зале сравнивали его с молодым Муслимом Магомаевым и Георгом Отсом – эталонами советского пения.

Чернецов собрал большой зал с первой попытки.

Чернецов собрал большой зал с первой попытки.

Чернецов признался, что такие сравнения ему льстят, но он хочет попробовать себя в разных жанрах. Например, буквально накануне сольного концерта он вместе с участниками шоу «Голос» Ладиславом Бубнаром и Интарсом Бусулисом представили знаменитый хит Belle в необычной обработке, а также хит «Очи черные».

Весь концерт в БКЗ «Октябрьский» Чернецов отработал на одном дыхании. Зрители еще несколько раз вызывали молодого артиста на бис.

ИСТОЧНИК KP.RU

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