Григорий Чернецов поздравил женщин с 8 марта

Уже на протяжении более полувека БКЗ «Октябрьский» открывает для страны новые имена. Так, в свое время здесь впервые зажглась звезда Валерия Леонтьева, Елены Ваенги, Ларисы Долины и многих других артистов. В этом году эту честь доверили Григорию Чернецову.

Молодой певец уже знаком петербургским зрителям по участию в сборных концертах, а также выступлениям на сцене прославленного Мариинского театра. Теперь же он взял для себя новую высоту и собрал БКЗ «Октябрьский» с сольной программой.

В репертуаре Григория не только известные композиции, но и сольные песни, которые наверняка пришлись по душе взыскательной публике северной столицы. Во время его исполнения зрители в зале сравнивали его с молодым Муслимом Магомаевым и Георгом Отсом – эталонами советского пения.

Чернецов собрал большой зал с первой попытки.

Чернецов признался, что такие сравнения ему льстят, но он хочет попробовать себя в разных жанрах. Например, буквально накануне сольного концерта он вместе с участниками шоу «Голос» Ладиславом Бубнаром и Интарсом Бусулисом представили знаменитый хит Belle в необычной обработке, а также хит «Очи черные».

Весь концерт в БКЗ «Октябрьский» Чернецов отработал на одном дыхании. Зрители еще несколько раз вызывали молодого артиста на бис.