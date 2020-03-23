2020-03-23T11:12:11+03:00
Общество

СПбГУПТД рассказал о проекте для школьников в области медиатехнологий

В 2020 году конкурс SCHOOLIZDAT 2.0 посвятят теме «Сила Памяти»
Маргарита РЕПИНА
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СПбГУПТД рассказал о проекте для школьников в области медиатехнологий. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.СПбГУПТД рассказал о проекте для школьников в области медиатехнологий. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.
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СПбГУПТД более 70 лет активно продвигает развитие медиатехнологии. Отвечая тенденциям современного рынка, в университете готовят специалистов по техническим, гуманитарным, творческим специальностям: инженер по полиграфическому оборудованию, инженер-технолог, инженер-системотехник, IT-инженер, специалист книжного дела (редактор), журналист, специалист по рекламе, художник-график. Все это позволяет Университету предлагать профессиональные кадры производителям, потребителям, а также инвесторам в медиасферу. Преимущественными местами работы выпускников являются издательства, редакции газет и журналов, телевидение, радиостанции, типографии, дизайн-студии, рекламные агентства, отделы подготовки оригинал-макетов, издательско-торговые дома, книготорговые сети, печатные и множительные участки.

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

В связи с популярностью кафедр Высшей школой печати и медиатехнологий СПбГУПТД, а также востребованностью ее выпускников, возникла необходимость в неком стартапе для школьников, которые могли бы попробовать себя в сфере медиакоммуникации. С этой идеей и развивался конкурс SCHOOLIZDAT 2.0.

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

ДВА ЭТАПА

Всероссийский конкурс школьных СМИ SCHOOLIZDAT 2.0, известный ранее как «Издательская деятельность в школе» проходит в Ленинградской области в поселке Лемболово на базе Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна. Прошлый 2019 год в 21 раз собрал более 500 участников из 68 городов России, которые продемонстрировали свои творческие медиапроекты, включающие в себя теле-, радио- и фоторепортажи, выпуск печатных СМИ, создание блогов на заданную организаторами конкурса тему «Весь мир — театр». Тема сезона 2020 – «Сила Памяти».

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

SCHOOLIZDAT 2.0 состоит из двух этапов — заочного и очного, в которых участникам предлагается создать проекты в рамках предложенных номинаций: «Школьные СМИ», «Тележурналистика», «Радиожурналистика», «Жанры журналистики», «Блогсфера», «Фотожурналистика». Конкурсантами становятся общеобразовательные школы и комплексы, детские медиацентры и творческие объединения, студии журналистики, телевизионные и фотостудии, дома творчества, в которых силами ученических и педагогических коллективов выпускаются периодические издания — журналы, газеты и альманахи. Программа конкурса включала в себя: тимбилдинг, тренинги по тайм-менеджменту, пресс-конференцию с представителями медиаиндустрии, мастер-классы от ведущих практиков журналистики и рекламы, квесты, пресс-конференции, флешмобы.

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

НА ЗАМЕТКУ

Всероссийский конкурс SCHOOLIZDAT 2.0 — это образовательная платформа для школьников в области журналистики, медиакоммуникаций и издательского дела. Образовательный проект имеет всероссийскую известность и, по мнению экспертов, является одним из лучших в России в сфере школьной журналистики. Проводится конкурс на базе Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна и при его поддержке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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