Стали известны результаты обследования Ольги Бузовой на онкологию и другие заболевания

Пока в стране массово отменяют концерты и советуют гражданам не появляться в местах скопления людей, певица Ольга Бузова решила использовать карантин во благо. Артистка рассказала своим подписчикам в Инстаграм, что на два дня легла в австрийскую клинику, чтобы сдать анализы. Среди них, как сообщала "КП", были и онкомаркеры. Многие подписчики стали волноваться, все ли хорошо у Ольги. "Комсомолка" узнала, результаты обследования телеведущей.

- Это обычная проверка - "чекап", - объяснила "КП-Петербург" мать Ольги Ирина Бузова. - Ничего необычного здесь нет, дочка каждый год такое проходит. Вот и в этот раз она мне написала: "Мама я сдала анализы, все хорошо". Так что причин для беспокойства нет. Оля мудреет и заботиться о здоровье. В этом плане она молодец.

Мать Ольги Бузовой рассказала о здоровье дочериФото: Личная страница героя публикации в соцсети

К слову, семья Ольги Бузовой уделяет внимание и всеобщей проблеме - пандемии.

- Коронавируса у нее нет, - уточнила Ирина Бузова. - Со здоровьем все хорошо.

Сама Ольга же призывает и своих подписчиков сдать анализы.

- Я просто настоятельно рекомендую всем проходить регулярное обследование, - написала Бузова на своей страничке. - Хороший сон, снижение уровня стресса, витамины и повышение иммунной защиты - то, что нужно нам для нашего здоровья. А особенно в период короновируса и пандемии. Что я уже сделала – я сдала все анализы крови. Обширный список, то есть абсолютно все – и гормональный профиль, и гемостаз, и лептиды, а также онкоскрининг.

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