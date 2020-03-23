«Так бы поступил любой нормальный мужик»: Петербуржец рассказал, как на прогулке с ребенком задержал убийцу пенсионера

Жестокое нападение на пенсионера произошло 18 марта в историческом центре Петербурга. На Большом проспекте Петроградской Стороны под окнами бизнес-центра неадекватный мужчина с ножом набросился на 80-летнего дедушку. Дебошир ранил прохожего в голову, после чего решил скрыться. Очевидцами кровавой резни стали десятки горожан. Но лишь один из них молниеносно среагировал.

Александр Бойцов в тот момент стоял на остановке с трехлетним ребенком. Увидев бегущего нападавшего, он кинулся за ним. В то время, когда сын героя катался рядом на самокате, Бойцов повалил обезумевшего мужчину на землю и выбил из его рук нож. Пока на место ЧП ехала скорая и полиция, Бойцов удерживал обезумевшего гражданина. После чего подозреваемого задержали - ему грозит до 15 лет колонии.

В тот же вечер пострадавший пенсионер, к сожалению, от полученных травм скончался в больнице. Но СК все равно решил наградить петербуржца, сумевшего задержать преступника.

Александр Бастрыкин наградил героя Фото: СКР

- Руководитель СКР Александр Бастрыкин наградил ведомственной медалью «Доблесть и отвага» жителя города Санкт-Петербурга Александра Бойцова, который разоружил злоумышленника, произвел его фактическое задержание и передал его прибывшим на место происшествия сотрудникам правоохранительных органов, - сообщают в СКР. - Александр Бастрыкин отметил, что поступок награжденного должен стать примером для всех соотечественников. Гражданская позиция и сознательность Александра Бойцова не позволили ему остаться равнодушным в этой ситуации.

Ну, а сам Александр оказался скромным и героем себя не считает.

- Наградили и наградили, не хочу какой-то известности, - ответил на все расспросы "КП-Петербург" Александр.

- Как ваш ребенок отреагировал?

- Все нормально!

- Он считает вас героем?

- Да какой герой! - отмахнулся Бойцов. - Бросьте, просто оказался в нужное время рядом. Я думаю любой нормальный мужик сделал бы также.

После этого Александр попросил его больше не беспокоить. Кто знает, может, в этот момент уже задерживает другого преступника...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/767203" frameborder="0"></iframe> На Большом проспекте ПС на остановке общественного транспорта мужчина с ножом набросился на прохожего.

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