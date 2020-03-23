В Полиции рассказали, какой штраф грозит попрошайкам с ребенком, бросившимся под колеса у ЗСД

В Петербург пришла весна, и под весенним солнцем пышным цветом расцветает – нет, не зелень – бизнес уличных попрошаек, атакующих автомобилистов. Инвалиды и «ветераны», невзирая на костыли и коляски, уже вовсю лавируют между автомобильными рядами, стоящими в пробках и на светофорах. А некоторые для пущей убедительности берут с собой маленьких детей, как это было у ЗСД.

ОДНОНОГАЯ БОННИ И «ВЕТЕРАН» КЛАЙД

Под Ушаковским мостом свой пост не покидает сгорбленная женщина в детских вещах и вязаной шапке не по размеру, которая в надежде на подаяние протягивает к автомобилистам свои трясущиеся руки.

На перекрестке улицы Типанова и проспекта Космонавтов попрошайки ведут себя активней: мужчина, стоящий на разделительной полосе у светофора, буквально атакует машины. Периодически его подменяет одноногий напарник.

Еще одна точка – на углу Дальневосточного и Коллонтай. Тамошние попрошайки тоже работают в две смены: автомобилистов донимает то мужчина, то женщина на костылях. Иногда трудятся дуэтом.

Попрошайки с ребенком бросаются под машины у ЗСД.

– В городе есть несколько перекрестков, где ходят такие вот люди, и, в основном, это места заторов. Но таких перекрестков не очень-то много, не больше десяти, – обращает внимание руководитель региональной общественной организации автомобилистов «СПб.авто» Святослав Данилов. – Проблема настолько локальна, что, можно сказать, никакой проблемы нет, ведь ощутимого дискомфорта единичные попрошайки в масштабе города водителям не создают.

Правда, автолюбители, которым приходится встречаться со «своими» попрошайками ежедневно по два раза – по пути на работу и домой, со Святославом согласятся едва ли. Тем более что «бизнес» процветает. Пару лет назад дорожные мошенники стали собирать деньги с автомобилистов под соусом благотворительности. А теперь попутки останавливают под видом того, что нужна помощь с машиной, стоящей на «аварийке» на обочине. Именно так пытались остановить авто двое цыган с маленьким ребенком, которые буквально бросились под колеса на заезде на кольцевую с Приморского шоссе.

– Табор собрался уйти на небо, – негодуют водители. – Уже неделю в разных местах стоят, негодяи.

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ПОПРОШАЙКИ

Даже беспечному пешеходу понятно, что бегать между рядами авто – даже в пробке или на светофоре, который светит красным, – небезопасно. Самой большой убойной силой обладают колясочники и попрошайки, передвигающиеся на платформах на колесиках: «их можно просто не заметить».

– Если водителю придется резко затормозить из-за того, что на его пути возникнет попрошайка, и сзади в него врежется автомобиль, то платить будет не попрошайка, а затормозивший водитель, – приводит пример руководитель представительства Федерации автовладельцев России в Санкт-Петербурге Дмитрий Можегов. – Считается, что водитель должен оценивать все риски на дороге. А если, не дай бог, будет ДТП с наездом на попрошайку, водитель еще и сядет.

Нередко дорожные мошенники собирают деньги с автомобилистов под соусом благотворительности.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Бороться с клянчащими помехами на проезжей части, конечно, нужно. Но, по оценке автоэкспертов, масштабной борьбы с ними в Петербурге нет.

– Доходит до анекдотических ситуаций, когда на перекрестке одновременно работают и сотрудник ГИБДД, и какой-нибудь «ветеран войны», – отмечает Дмитрий Можегов. – Зачастую сотрудники полиции вообще не обращают на попрошаек внимания, пока не подойдешь, не скажешь и не попросишь вызвать наряд.

– В полицию обратиться, конечно, можно, – рассуждает Святослав Данилов. – Правда, я ни разу не слышал, чтобы такими делами занимались всерьез.

«НЕ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЯ»

Увы, пообщаться с кем-либо из дорожных попрошаек «Комсомолке» не удалось. Зато в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти на вопрос о попрошайках на проезжей части ответили, что «занимаются пресечением и предупреждением правонарушений и преступлений». Словом, разгуляться собирателям подаяний не дают.

– Целенаправленно не занимаемся: это больше общеполицейская история, – отмечают в УГИБДД МВД по Петербургу и области. – Но за само нахождение на проезжей части без цели ее перехода ответственность в законе существует. Она стандартная, как и для любого пешехода за нарушение ПДД, – 500 рублей штрафа.

Очевидно, наказать одного попрошайку даже таким смешным штрафом – себе дороже: усилий много, а результат крайне недолговечный. А потому, приближаясь к перекресткам с назойливыми пешеходами, автомобилисту остается быть готовым к тому, что кто-нибудь в любой момент может вылететь под колеса.

– Лучшая реакция – не обращать на них внимания, – добавляет Дмитрий Можегов. – Если действительно хотите помочь людям, то помогите детскому дому или хоспису: весь интернет забит объявлениями о том, что им нужна помощь. Помогите если не деньгами, то участием: там всегда требуются руки. А попрошайки в пробках – это не те люди, которые и правда нуждаются.

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