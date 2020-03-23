2020-03-23T19:22:46+03:00
Общество

«Нагрузка очень большая»: здоровых петербуржцев просят не проверяться на коронавирус

Жители Северной столицы проверяются на иноземную заразу массово — вне зависимости от состояния здоровья и анамнеза
Сергей ВОЛЧКОВ
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Анализ на коронавирус в Санкт-Петербурге сдать может любой желающий.Анализ на коронавирус в Санкт-Петербурге сдать может любой желающий.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге с 16 марта анализ на китайский коронавирус может сдать любой желающий. Но благое вроде бы начинание на практике обернулось большим количеством проблем — лаборатория, где исследуются пробы, в городе всего одна, а результаты анализов, зачастую, невозможно получить на руки.

МНОГО ЖЕЛАЮЩИХ, МАЛО ВОЗМОЖНОСТЕЙ

По словам местного комитета по здравоохранению, Северная столица — первый в России город, где провериться на заморскую инфекцию могут все, независимо от того, есть у них показания и анамнез (например, недавняя поездка за границу или контакт с каким-нибудь «неблагоприятным» путешественником) или нет. Вот только на пять миллионов населения в Санкт-Петербурге приходится всего одна сертифицированная лаборатория — в Центре гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Именно туда стекаются анализы со всех районных поликлиник и мобильных пунктов. За неполные десять дней услугой уже воспользовалось несколько тысяч петербуржцев — одну только «точку контроля» в аэропорту Пулково в первый же день работы посетили около 500 человек. Неудивительно, что лаборатория работает в условиях огромной нагрузки: чтобы увеличить пропускную способность, ее даже пришлось в конце прошлой недели в экстренном порядке дооснащать — ставить дополнительное оборудование.

За неполных десять дней анализы на коронавирус сдали несколько тысяч петербуржцев. Фото: Артем КИЛЬКИН

За неполных десять дней анализы на коронавирус сдали несколько тысяч петербуржцев.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Мы уже не раз обращались к петербуржцам с просьбой не бежать проверяться, если для этого нет оснований, - сетуют в самом ведомстве. - Если они не болеют, не приехали из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой или не общались с кем-то, кто приехал. Потому что сейчас нагрузка на лабораторию получается очень большая.

«ПУСТЬ ОБРАТИТСЯ РАБОТОДАТЕЛЬ»

Из-за этого, например, до сих пор нет четкой определенности по срокам — где-то анализы обещают сделать за четыре дня, где-то — за неделю, а где-то и вовсе за три. В самой лаборатории тоже героически молчат: обещают лишь сообщать «по готовности». Более того — в отдельных поликлиниках результаты анализов, как оказалось, в принципе невозможно получить на руки.

- Если результат будет положительным, с вами свяжутся, - рассказали нам в регистратуре городской поликлиники № 44, где мы лично проверялись на прошлой неделе. - Но не раньше, чем через три недели — такие сроки у нас сейчас, поймите. Про отрицательные результаты мы не сообщаем. Если очень нужно, пусть ваш работодатель сделает запрос в Роспотребнадзор, там ему должны сказать, есть у вас инфекция или нет. Но опять же — сколько это займет по времени, мы пока не знаем.

В некоторых поликлиниках анализы невозможно получить на руки - с человеком обещают связаться, только если они окажутся положительным. Фото: Артем КИЛЬКИН

В некоторых поликлиниках анализы невозможно получить на руки - с человеком обещают связаться, только если они окажутся положительным.Фото: Артем КИЛЬКИН

Разгрузить районные поликлиники и сам центр можно было бы, передав часть работы частникам. По словам городского комитета по здравоохранению, такой вопрос сейчас обсуждается, но окончательное решение в любом случае будет принимать министерство здравоохранения России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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