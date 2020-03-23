«Размер алиментов противоречит законодательству»: Адвокат Аршавина уверена в обоснованности иска к Барановской

Похоже, надвигающийся мировой кризис коснулся не только бизнесменов, но и известных личностей. Артисты отменяют концерты и как все смертные запасаются гречкой. Не обошли стороной проблемы и звезд мирового футбола, пусть и бывших. Так, экс-капитан сборной России 38-летний Андрей Аршавин вышел с иском об уменьшении алиментов к телеведущей и по совместительству матери своих несовершеннолетних детей Юлии Барановской.

В понедельник, 23 марта в Савеловском районном суде Москвы должно было состояться первое заседание по иску Аршавина к Барановской. Однако, в связи с пандемией коронавируса, заседание, как и сотни других, было перенесено. Сам Андрей, как и Юлия, у здания суда не появились, а вот их представители от комментариев не отказались.

- На сегодняшний день у Андрея имеется два исполнительных листа: первый 50% от всех доходов в пользу детей от Барановской, второй 1/6 в пользу дочери от Казьминой, - рассказала «КП»-Петербург» адвокат Аршавина Ирина Куликова. - Общий процент всех удержаний составляет 67%, что противоречит семейному законодательству.

Адвокат намерена снизить процент по исполнительному листу в пользу детей Барановской на 17 процентов. Таким образом, на четверых детей от двух экс-возлюбленных спортсмен будет отдавать лишь половину от всех своих доходов.

- Согласно семейному законодательству общий процент ежемесячных взысканий с доходов плательщика не должен превышать 50%, - объясняет Куликова. – В связи с этим Андрей просто реализует свое право на уменьшение алиментов.

По закону Аршавин должен платить алименты всем четверым детям.Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Адвокат также отметила, что подобного иска Алисе Казьминой ждать не приходится, ведь Аршавин и так платит ей минимальные алименты. Напомним, что в прошлом году Казьмина требовала 2 млн. рублей на содержание дочери Есении и 2 млн. ежемесячно на свои блага. Вот только иск проиграла, не помог даже звездный защитник Александр Добровинский.

- С точки зрения закона наша позиция полностью обоснована, и мы рассчитываем на победу и справедливость судебной системы, - подытожила Ирина Владимировна, но реальную сумму алиментов, на которую рассчитывает Аршавин, озвучивать не стала.

В браке с Барановской у Аршавина родились трое детей.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Однако, как известно «КП», в хорошие времена сумма ежемесячных алиментов спортсмена в пользу детей от Барановской могла доходить до 5 млн. рублей, сейчас доходы Андрея сильно упали и удержания составляют чуть больше 300 тыс. рублей на каждого ребенка. То есть на троих детей Андрей выплачивает примерно 1 млн. рублей.

А вот у защитника телеведущей иная точка зрения на происходящее. Журналисту КП-Петербург Игорь Ким заявил, что спор между бывшими супругами вряд ли получится решить в досудебном порядке.

- Андрей просит уменьшить сумму алиментов. Не вижу для этого оснований, - сказал Ким. - Основанием для снижения алиментов может явится то, что у Андрея на стороне появились еще дети, - резюмировал Ким.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Юрист Михаил Шинков: Размер алиментных обязательств Аршавина подлежит пересмотру

- Иск Аршавина с точки зрения закона, действительно, абсолютно обоснован. В соответствии с действующим законодательством, из доходов должника не может удерживаться более 50%. Также пересмотр суммы алиментов может быть из-за ряда причин, например, в связи, с изменением материального положения должника. Исходя из вводных данных, считаю, что размер алиментных обязательств Аршавина подлежит пересмотру, с учетом предусмотренных законодательством ограничений (не более 50%) и с учетом соблюдения равенства прав всех несовершеннолетних детей спортсмена. Не стоит забывать, что обязанность по содержанию детей лежит не только на отце, но и на матери. Логичнее всего было бы решить этот вопрос в досудебном порядке путем переговоров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это унизительно»: Алиса Казьмина рассказала о желании Аршавина и его матери выбросить дочь на улицу

Родительница футболиста прислала бывшей невестке извещение, в котором требует покинуть дом (подробности)

Андрею Аршавину закрыли выезд за границу: Футболист отказался выплачивать 350 тысяч рублей на содержание дочери

В общей сложности спортсмен задолжал двухлетней Есении почти полтора миллиона рублей (подробности)