Андрею Аршавину закрыли выезд за границу: Футболист отказался выплачивать 350 тысяч рублей на содержание дочери

В Санкт-Петербурге сегодня, 4 июня 2019 года, продолжились слушания по громкому делу о разводе бывшего капитана «Зенита» Андрея Аршавина и его супруги – журналистки Алисы Казьминой. В суд оба не явились, отправив вместо себя по традиции адвокатов. Со стороны Казьминой трое: столичные Александр Добровинский, Марина Дубровская и Ирина Бултакова. Защита у экс-капитана «Зенита» скромнее. Его интересы представляет юрист Виктория Савицкая.

Адвокаты Казьминой.Фото: Артем КИЛЬКИН

Пожалуй, самый важный момент, который сегодня обсуждался на суде - алименты на ребенка. По исполнительному листу Андрею Аршавину назначили на время бракоразводного процесса выплатить 2-летней Есении 350 тысяч рублей в месяц, но спортсмен, по заверению его защитника, делать это отказался. К чему такая принципиальность, непонятно. Единственное, чего Андрей сейчас добился этим, так это запрету на выезд за границу.

О том, что Аршавин не дает денег на содержание ребенка, Алиса Казьмина говорила и в самом начале процесса. Ее слова подтверждал и ее адвокат.

Александр Добровинский: Аршавин алименты не платит, Алиса Казьмина живет в долг 00:00 00:00

- Наша задача сохранить уровень жизни ребенка и Алисы после развода, - пояснил "Комсомолке" в Петербурге Александр Добровинский. - Сейчас задолженность Андрея Аршавина по алиментам составляет около полутора миллионов рублей - то есть он 4 месяца не платил ежемесячно по 350 тысяч рублей.

- Александр Андреевич, как сейчас себя ощущает ваша подзащитная Алиса Казьмина?

- Как может чувствовать себя человек, который постоянно одалживает деньги для того, чтобы жить? - вопросом ответил нам Добровинский. - Господин Аршавин так и не хочет видеть своего ребенка, за полтора месяца, что длится процесс, он ни разу не был у Есении. У него накопилась большая задолженность по алиментам, думаю, судебные приставы пойдут дальше, посмотрим, куда это все денется.

После развода Алиса Казнина требует с Аршавина по 4 миллиона в месяц - на их общую дочь Есению и на себя.Фото: Артем КИЛЬКИН

Что будет дальше - покажет время. Основное заседание по разводу Аршавина и Казьминой уже назначено на 24 июня. Как нам стало известно, на нем будет присутствовать бывшая супруга Аршавина Юлия Барановская, у которой от Андрея трое несовершеннолетних детей...

Напомним, Аршавин и Казьмина прожили вместе почти шесть лет, у них родилась дочка Есения, которой сейчас два годика. Но наличие красавицы-жены и маленького ребенка, Аршавин любил проводить много времени вне дома. Дошло до того, что он и вовсе признался в измене. Алиса долго прощала ветреного супруга, в итоге терпение ее кончилось и в феврале 2019 года женщина подала на развод.

Первое заседание в Красносельском районном суде Санкт-Петербурга состоялось 1,5 месяца назад. Спортсмен на него не явился, зато приехала его супруга Алиса. Причем, не одна, а с их общей дочерью, двухгодовалой Есенией. Жена Аршавина заявила, что мера вынужденная. После того, как супруги разошлись, им не хватает денег даже на няню для Алисы. У суда она попросила четыре миллиона рублей алиментов в месяц. Как объяснили адвокаты, сумма вполне обоснованная: два миллиона - на маму, два - на малышку.

- Наша задача сохранить уровень жизни ребенка и Алисы после развода, - пояснил "Комсомолке" в Петербурге адвокат Аршавиной Александр Добровинский.

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