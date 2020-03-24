2020-03-24T15:51:53+03:00
Общество

В Петербурге на базе СПбГУПТД появится пространство коллективной работы «Точка кипения»

В новых локациях студенты и преподаватели будут трудиться над инновационными проектами
Маргарита РЕПИНА
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В Петербурге на базе СПбГУПТД появится пространство коллективной работы «Точка кипения». Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.В Петербурге на базе СПбГУПТД появится пространство коллективной работы «Точка кипения». Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.
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Новое развивающее пространство для работы над проектами будущего появится в Петербурге. Осенью 2020 года на базе СПбГУПТД состоится открытие вузовской «Точки кипения». Проект объединит студентов, преподавателей, представителей бизнеса и органов власти, ученых и общественных деятелей для продвижения инновационных проектов, образовательных программ, стартапов и внедрения национальных технологических инициатив.

ДВЕ ЛОКАЦИИ

Расположится «Точка кипения» на площади более чем 1000 квадратных метров. Сейчас проект находится в стадии концептуального планирования, на площадках ведутся ремонтные работы. Планируется создание двух локаций. Первая площадка будет предназначена для проведения коучинг-сессий, презентаций проектов, форсайт-школ, деловых переговоров, лекций ведущих экспертов, хакатонов, творческих и технологических выставок и презентаций, мозговых штурмов и проведения конкурсных мероприятий в области цифровой экономики, технологий дизайна, искусства и digital, а также проектирования виртуальных пространств и миров, что включает в себя полный цикл дизайн-разработок: от дизайна костюма до средового дизайна пространства, а также будет включать себя лабораторию по оцифровке искусства.

Вторая локация развивающего пространства в формате обучающей фабрики будет включать в себя компьютерные классы, лабораторию дополненной виртуальной реальности, лабораторию цифрового модельера и лабораторию аддитивных технологий с современным оборудованием для прототипирования, сканирования и печати образцов, а также пункт сбора пластика и денима для переборки и дальнейшего использования в производстве.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Проект осуществляется при поддержке Агентства стратегических инициатив и АНО «Платформа НТИ». Прототипом его концепции стал Центр креативных индустрий «Техдизайн», учрежденный СПбГУПТД в 2016 году, в качестве кадрового инкубатора. На площадке центра оттачивают свое мастерство молодые Fashion-дизайнеры, выполняя реальные заказы с полным погружением в профессию. Наставником центра является выпускница университета, талантливый молодой дизайнер, призер проекта «Подиум» на MTV, участница крупнейших фестивалей моды в Париже и Милане Ольга Малярова.

- Сегодня мы должны создать для молодых специалистов новые траектории развития, создать здоровую открытую экосистему, где у молодых специалистов будет возможность реализовать свои идеи, стать лидерами команды, - отмечает ректор СПбГУПТД, председатель Союза ректоров Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов. - Для этого мы создаем мощный образовательный кластер, отраслевой центр по поддержке молодых профессионалов.

Создание оснащенной обучающей фабрики будет способствовать развитию движения «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в СПбГУПТД. Кроме того, с ноября прошлого года в рамках Нацпроекта «Демография» университет реализует программу проекта Worldskills Russia «Навыки мудрых» по бесплатному профессиональному обучению граждан предпенсионного возраста по компетенции «Графический дизайн», которая в свою очередь входит в четверку самых востребованных компетенций Worldskills Russia. Студенты СПбГУПТД являются победителями чемпионата Worldskills по ряду творческих компетенций (Цифровой модельер, Графический дизайн, Технология моды, Исполнитель художественно-оформительстких работ) и входят в расширенный состав национальной сборной России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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