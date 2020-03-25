2020-03-25T13:35:45+03:00
Общество

Из-за коронавируса РЖД отменяет часть поездов между Петербургом и Москвой

Пассажирам предлагают поменять дату поездки или вернуть деньги
Петр КИБЕР
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И-за снижения пассажиропотока отменяются поезда на линии Москва-Петербург.И-за снижения пассажиропотока отменяются поезда на линии Москва-Петербург.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Коронавирус, уложивший на больничные койки сотни человек в России и сотни тысяч по всему миру, привел к серьезному снижению поездок. Люди все больше сидят дома и не пользуются самолетами и поездами. Так, Российские железные дороги приняли решение отменить часть рейсов из-за спада пассажиропотока. Больше всего поездов остановят на линии Москва-Петербург.

- Из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки изменяется периодичность курсирования ряда поездов, - сообщает пресс-служба РЖД.

Пассажирам, уже купившим билеты на отмененные поезда, предлагают перенести поездку на другую дату или вернуть деньги.

В частности в список попали:

- поезд номер 224/223 Москва-Петербург. Отменяется отправлением из Москвы с 23 марта по 28 мая по понедельникам, вторникам, средам, четвергам (кроме 25, 26 марта), из Санкт-Петербурга – с 25 марта по 30 апреля по средам, четвергам, пятницам, субботам (кроме 27, 28 марта).

- 25/26 Москва – Санкт-Петербург "Смена-А.Бетанкур" (двухэтажный). Уменьшена периодичность курсирования: отправление из Москвы и Санкт-Петербурга с 28 марта по 25 апреля по субботам.

Пассажиры могут сдать билеты или поменять дату поездки. Фото: pass.rzd.ru

Пассажиры могут сдать билеты или поменять дату поездки. Фото: pass.rzd.ru

Также на линии Москва-Петербург частично отменяются еще пять номеров поездов.

Затронут изменения и направление из Петербурга в Карелию. Так, поезд 11/12 Петрозаводск – Санкт-Петербург отменяется отправлением из Петрозаводска с 24 марта по 28 апреля (кроме 25, 27 марта), из Санкт-Петербурга – с 25 марта по 29 апреля (кроме 26, 28 марта).

Точную информацию можно узнать на сайте РЖД, вкладка «пассажирам» и в справочной службе компании.

Напомним, что ранее из-за коронавируса приостановлено пассажирское ж/д сообщение между Россией и Финляндией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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