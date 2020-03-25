Из-за коронавируса загсы Петербурга стали проводить свадьбы онлайн

Вместе с музеями и театрами корнавирус отправил в онлайн и дворцы бракосочетаний. Еще несколько дней назад петербургские загсы настоятельно рекомендовали женихам и невестам либо отложить торжественную церемонию до лучших времен, либо максимально сократить количество присутствующих гостей. Но вскоре влюбленным поставили более жесткие рамки.

– Государственная регистрация заключения брака в торжественной обстановке ограничивается по количеству лиц, присутствующих на церемонии, до 12 человек (включая фотографов и видеооператоров), – предупреждают в Комитете по делам ЗАГС Петербурга. – Ограничение действует с 23 марта по 30 апреля.

Чтобы не расстраивать жениха с невестой и не обижать гостей, некоторые дворцы бракосочетаний Петербурга ввели в обиход трансляции.

– В период карантина мы предлагаем новый формат – прямой эфир церемонии регистрации, который увидят все гости, – сообщают во Дворце бракосочетаний №2. – Пока молодоженов регистрируют в голубом зале вместе с 10 гостями, остальные гости наслаждаются онлайн-трансляцией торжественного момента на большом экране прямо из изумрудной гостиной на первом этаже.

Разместить перед экраном можно не больше 50 человек (все мероприятия с большим числом участником в городе запрещены). Гости увидят происходящее через объектив камеры видеооператора, который будет находиться рядом с женихом и невестой и который войдет в число 12 человек.

Услуга платная, и оказывает ее не сам дворец, а коммерческая организация: за трансляцию и аренду гостиной на 30 минут попросят 6000 рублей. Разрешено поставить в гостиной шампанское и фрукты.

В остальных трех дворцах бракосочетаний Петербурга новую услугу пока не предлагают.

– У нас вообще нет такой технической возможности, – поясняют во Дворце бракосочетаний №1. – Разве что вы сами как-то трансляцию организуете.

Кстати, ранее приостановили прием заявлений на торжественные церемонии регистрации рождения во дворце «Малютка». Теперь же на более поздние сроки перенесли все торжества, посвященные юбилеям супружеской жизни. От визитов в загсы по всем вопросам рекомендуют воздержаться до мая.